Haziran ayında Eurovision’la görüşmelerin yeniden başladığı duyurulmuş ve umutlar artmışken Türkiye, Eurovision 2022’nin katılımcıları listesinde yer almadı. Türkiye’nin bu yıl neden katılmadığı hakkında henüz bir açıklama yok.

Türkiye’nin son olarak 2012 yılında katıldığı Eurovision yarışması halen özlenmeye devam ediyor. Öyle ki ayrılışımızla başlayan ‘keşke yeniden katılsak’ yorumları bugün de devam ediyor. Puanlama sistemiyle ilgili haksızlıklar gerekçelendirilerek çekildiğimiz yarışma hakkında geçtiğimiz aylara kadar Türkiye tarafından umutlandırıcı bir açıklama gelmemişti.

Fakat haziran ayında TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, 2022 yılında Eurovision’a katılacağımız umutlarını yeşerten bir açıklama yapmıştı. Eren, Eurovision’la görüşmelerin yeniden başladığını belirtmişti. Fakat Eurovision 2022 yarışmasının açıklanan katılımcıları, umutlarımızın boşa olduğunu gösterdi.

Türkiye, Eurovision 2022'de yer almayacak:

2022’nin mayıs ayında İtalya’da gerçekleştirilecek olan Eurovision yarışmasının ayrıntıları açıklandı. Yarışmaya katılan ülkeler listesindeyse Türkiye yer almadı. Dolayısıyla görüşmelerin yeniden başladığı haberiyle gelen umutlar da suya düşmüş oldu.

Bu yıl 66. kez düzenlenecek olan Eurovision şarkı yarışmasına 41 ülke katılacak. Bunun yanı sıra Türkiye gibi Eurovision yarışmasına daha önce veda eden Slovakya, Monako, Lüksemburg, Macaristan, Bosna Hersek ve Andorra da bu yıl yarışmaya geri dönmeyecek.