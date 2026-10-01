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Güneş ve Rüzgar Enerjisi Küresel Elektrik Üretiminde Nükleeri İlk Kez Geride Bıraktı

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Dünya Nükleer Endüstri Durum Raporu 2026, yenilenebilir enerjinin tarihi bir eşiği aştığını ortaya koydu.

Güneş ve Rüzgar Enerjisi Küresel Elektrik Üretiminde Nükleeri İlk Kez Geride Bıraktı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Daha temiz bir gelecek oluşturmaya çalıştığımız şu günlerde yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi bir hayli fazla. Neyse ki sürekli bu tarz kaynakların kullanımının arttığını görüyorduk. Şimdi ise önemli bir eşiğin geride bırakıldığı açıklandı.

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Fransız nükleer enerji danışmanı Mycle Schneider koordinasyonunda hazırlanan WNISR 2026 raporu, küresel elektrik üretiminde dengelerin tamamen değiştiğini gösterdi. Rapora göre rüzgar enerjisi Mart 2025’te, güneş enerjisi ise Nisan 2025’te ilk kez aylık bazda nükleer enerjiden daha fazla elektrik üretmeyi başardı.

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Güneş ve Rüzgar Enerjisi Küresel Elektrik Üretiminde Nükleeri İlk Kez Geride Bıraktı
soalr

Yenilenebilir enerji, nükleer gücü geçti

soalr

Mart 2025 ile Haziran 2026 arasındaki her tekil ayda güneş veya rüzgar kaynaklarından en az biri nükleer santrallerin toplam üretimini geride bıraktı. Mart, Nisan ve Mayıs 2026 tarihlerinde ise hem güneş hem de rüzgar ayrı ayrı nükleer üretimin üzerine çıkarak çifte rekor kırdı. Bu durum, küresel ölçekte yenilenebilir enerjiye yapılan devasa yatırımların somut bir sonucu olarak öne çıkıyor.

Güneş ve rüzgar enerjisindeki kurulu güç artışı, nükleer santrallerdeki durgunlukla tam bir tezat oluşturuyor. WNISR verilerine göre 2025 yılında küresel güneş enerjisi kapasitesi 510 GW artışla 2.383 GW'a yükselerek yıllık yüzde 27 büyüdü. Rüzgar kapasitesi ise rekor bir artışla 159 GW eklenerek 1.291 GW seviyesine ulaştı. Aynı dönemde nükleer enerjideki kurulu kapasite yalnızca 1,5 GW artışla 399,5 GW olurken, faaliyetteki nükleer kapasite 0,5 GW azalarak 368,6 GW'a geriledi.

2025 yılında nükleer santraller küresel çapta 2.703 TWh elektrik üreterek yıllık bazda yüzde 1,1'lik bir artış kaydetti. Ancak bu artışın büyük kısmı tek başına Çin oldu; Çin'deki nükleer üretim yüzde 7,6 artarken, Çin dışındaki ülkelerde nükleer elektrik üretimi yüzde 0,2 gerileyerek 2006 seviyesinin dahi altında kaldı. Sonuç olarak nükleerin küresel elektrik üretimindeki toplam payı yüzde 8,8'e düşerek son 45 yılın en düşük seviyesini gördü. Bu oran, 1996 yılında kaydedilen yüzde 17,5'lik zirvenin neredeyse yarısına denk geliyor.

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