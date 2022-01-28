Türkiye'de Ev Kiralarının En Fazla Arttığı İller Açıklandı

BETAM ve Sahibinden tarafından ortak yayımlanan ‘sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü’ raporu, Türkiye’de yıllık kira artış oranını ortaya koydu. Türkiye’deki kira fiyatları, 2021 yılında %68,7 oranında artış gösterdi. Zirvedeyse Antalya yer aldı.

2021 yılı, Türkiye ekonomisi ve dolayısıyla vatandaş için hiç de rahatlatıcı bir yıl değildi. 2021 yılına 7,47 TL seviyesinden başlayan dolar, 20 Aralık’ta 18 TL’yi aşarak yeni bir rekora imza atmıştı. Türkiye’nin dış ticaretinin genelinin dolarla yapılması ve ithal ürünlere ve hammaddeye bağlı olmamız nedeniyle Türkiye’deki tüm harcama ve tüketim kalemlerinde yalnızca birkaç haftada büyük zamlar yapıldı, enflasyon artış gösterdi.

İşte bu kalemlerden biriyse barınma ihtiyacımızı giderdiğimiz evlerdi. Gayrimenkul fiyatlarındaki ani artış, beraberinde kiradaki artışları da getirdi. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkez (BETAM) tarafından Sahibinden verileriyle yapılan yeni araştırmaysa 2021 yılındaki yıllık kira artış oranını ortaya koydu.

Kiralar Türkiye genelinde ortalama %68,7 oranında arttı, Antalya başı çekti

BETAM tarafından paylaşılan sonuçlara göre Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 26 TL’ye yükseldi. Kira fiyatlarındaki yıllık kira artış oranıysa Türkiye genelinde %68,7 olarak ölçüldü. Yıllık kira artış oranı, üç büyük şehirde şu şekildeydi:

İstanbul %84,6

Ankara %62,6

İzmir %56

İstanbul’da ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatlarının 40 TL, Ankara’da 18 TL, İzmir’de ise 26 TL olduğu açıklandı. Ayrıca enflasyondan arındırılmış kira fiyatlarının da hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde arttığı ifade edildi. Kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranıysa aralık ayında, bir önceki aya göre ülke genelinde düşüş yaşadı.

Yıllık kira artışlarının en fazla olduğu iller şu şekildeydi:

Antalya - %84,8

İstanbul - %84,6

Muğla - %80

Mersin - %77,1

Tekirdağ - %70

Yıllık kira artışlarının en az olduğu illerse şu şekildeydi: