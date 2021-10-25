Ülkemizde derbi maçı olunca akan sular duruyor. Daha günler öncesinden televizyon ve gazetelerde derbiye dair haberler yapılırken, derbiden sonra da en az bir hafta yine derbi konuşulmaya devam ediliyor. Hal böyle olunca biz de sizlere adeta hafızalara kazınan 20 derbiden bahsetmek istedik.

Derbi, kelime anlamı olarak büyük ya da zor müsabaka anlamına geliyor olsa da, futbolun anavatanı olarak kabul edilen İngiltere’de aynı şehre ait iki takımın maçı olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde ise aynı şehrin takımları olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kendi aralarında oynadığı maçlara ilaveten; Trabzonspor ile oynadıkları müsabakalar da derbi olarak nitelendiriliyor. Diğer İstanbul takımları ile oynanan müsabakalar ise derbi olarak görülmüyor.

Gelin şimdi hep beraber acısıyla tatlısıyla hafızalara kazınan, görünce kâh üzülüp kâh mutlu olacağınız 20 derbiye göz atalım.

12 Şubat 1911: Fenerbahçe 0 – 7 Galatasaray

12 Şubat 1911 tarihinde oynanan bu derbi, ikili arasındaki en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti. Maça Fenerbahçe’nin 11 futbolcuyla çıkarken, Galatasaray’ın 7 futbolcu ile çıktığı da kayıtlara geçen bir başka husustur.

30 Haziran 1940: Beşiktaş 2 – 9 Galatasaray

Galatasaray ile Beşiktaş arasında Şeref Stadyumu’nda oynanan bu müsabaka, iki takım arasındaki en farkı galibiyet olarak ön plana çıkıyor.

3 Mayıs 1989: Galatasaray 3 – 4 Fenerbahçe

Bir Türkiye Kupası çeyrek final müsabakası olan bu maçın ilk yarısını Galatasaray 3-0 önde kapatmasına rağmen Fenerbahçe’nin ikinci yarıdaki dört golüne engel olamayarak maçı 4-3 kaybetmiştir. Fenerbahçe’nin gollerinin tamamının asistleri Şeytan lakaplı Rıdvan Dilmen’e aitken; bu maç, derbilerdeki en büyük geri dönüş maçlarından biri olarak tarihe geçmiştir.

20 Kasım 1993: Beşiktaş 7 – 1 Trabzonspor

İkili arasındaki en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçen bu maçta Trabzonspor’un teknik direktörü Şenol Güneş’dir. Maçtan sonra Trabzon'un yerel gazeteleri çok sert manşetler atmıştır.

5 Mayıs 1996: Trabzonspor 1 – 2 Fenerbahçe

Trabzonspor’un şampiyonluk mücadelesi verdiği 95-96 sezonundaki bu 32. hafta mücadelesinde Trabzonspor 1 puan farkla en yakın rakibi Fenerbahçe’nin önündeydi. Maçı evinde 2-1 kaybeden Trabzonspor, bu skorla şampiyonluğu da kaybetmiştir. Maçın ardından intihar eden Trabzonspor taraftarları olduğuna dair haberler çıkmış ve şehirde uzun süren bir üzüntü hakim olmuştu.

24 Nisan 1996: Fenerbahçe 1 – 1 Galatasaray

Türkiye Kupası Final’i rövanşı olan bu maçta karşı karşıya gelen rakipler sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmış ve Galatasaray kupanın sahibi olmuştu. Maçı unutulmaz yapan ise Galatasaray teknik direktörü Graeme Souness’ın orta noktaya diktiği Galatasaray bayrağıdır Bu olay uzunca süre gündemde kalıp, iki kulüp arasında uzun süren bir gerilime sebep olmuştur. Souness ise Ulubatlı Souness unvanını almıştır.

15 Kasım 1998: Galatasaray 3 – 5 Trabzonspor

Galatasaray ve Trabzonspor rekabetindeki en gollü skor olan bu maçta Trabzonlu taraftarların ''gol makinesi diye aldık, çamaşır makinesi çıktı'' sözleriyle eleştirdikleri Kevin Campbell 3 golle galibiyette aslan payının sahibidir.

28 Eylül 2003: Trabzonspor 0 – 5 Beşiktaş

Beşiktaş karşılaşmada 5-0 öndeyken sahaya inen Trabzonspor taraftarları sebebiyle 85. dakikada yarım kalan maç da unutulmaz derbiler arasında kendine yer buldu.

6 Kasım 2002: Fenerbahçe 6 – 0 Galatasaray

Galatasaray’ın 7-0’lık galibiyetine karşılık Fenerbahçe’nin 6-0’lık galibiyeti her daim akıllarda olan bir maçtır. Maçtan sonra, maçın 6 Kasım’da oynanmasına ithafen; ya 12 Kasım’da oynansaydı geyikleri uzun süre yapılmıştı.

11 Mayıs 2005: Galatasaray 5 – 1 Fenerbahçe

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Türkiye Kupası Finali’nde ezeli rakibini 5-1’le geçerek şampiyon olan Galatasaray’da ilk golün sahibi Fransız yıldız Frank Ribery’nin gol sevinci unutulmayan bir detay olarak akıllarda.

19 Mayıs 2007: Galatasaray 1 – 2 Fenerbahçe

Ali Sami Yen Stadı’na şampiyon unvanı ile giden Fenerbahçe, ezeli rakibini 2-1 mağlup etmişti. Hem 100. yılda yaşanan şampiyonluk hem de ezeli rakibinin evinde aldığı bu galibiyetten ötürü unutulmayan bir maç olsa da bu derbinin en çok hatırlanan olayı sahaya atılan yoğun su şişeleri oldu. İşte bu yüzden bu maça Sulu Derbi ismi verilmiştir. Sahaya atılan binlerce su şişesi sebebiyle Galatasaray 5 maç seyirci cezası almıştır.

16 Mayıs 2010: Fenerbahçe 1 – 1 Trabzonspor

Eğer ki bu listeyi kronolojik bir sırayla yapmasaydık hiç şüphesiz bu derbi en üst sıralarda yer alırdı. 2009-2010 sezonunun son haftasında oynanan ve uzun süre haber programlarına malzeme olan bu maç, şampiyonluğu bir tarafa alıp diğer tarafa vermişti. Bu maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Fenerbahçe, maçı tüm ataklarına rağmen 1-1’lik skorla bitirmiştir. Buna rağmen stadyumdaki anons görevlisinin “Bursa 2-2 oldu arkadaşlar” ve “Şampiyon Fenerbahçe” anonsları ile Kadıköy önce şenlik yeri; gerçeğin ortaya çıkmasıyla anons görevlisinin “Bursa 2-1, Şampiyon Bursaspor” anonsu ile cehenneme dönmüştür. Taraftarlar sinirini stadı ve stad çevresindeki yerleri yakarak çıkarmıştır.

17 Mart 2011 Galatasaray 1 – 2 Fenerbahçe

Galatasaray’ın yeni stadında oynanan ilk derbi olan bu maçı Fenerbahçe 2-1 kazanırken yine sahaya çok sayıda yabancı cisim atılmıştı. Fakat Fenerbahçe’li Diego Lugano’ya atılan içki şişesi derbiye damga vuran esas olay olarak kayıtlara geçti.

12 Mayıs 2012: Fenerbahçe 0 – 0 Galatasaray

Türkiye’de ilk ve son defa uygulanan play-off mücadelesi Süper Final maçının şampiyonluk ayağında Galatasaray Fenerbahçe’ye konuk oldu. Galatasaray’a şampiyonluk için beraberlik yeterken, Fenerbahçe’ye şmapiyonluk için galibiyet lazımdı. Başladığı gibi 0-0 biten maçın sonunda şampiyonluk seremonisi sırasında töreni protesto eden Fenerbahçe, stadın ışıklarını söndürmüş ve Galatasaray; gazetecilerin flaş desteği ile kupasını kaldırmıştır.

12 Ağustos 2012: Galatasaray 3 – 2 Fenerbahçe

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçında her ne kadar kupayı Galatasaray kazanmış olsa da, bu geceye Galatasaray’lı futbolcu Engin Baytar’ın maçın hakemi Cüneyt Çakır’a gösterdiği tepki damga vurmuştur. Maçtaki bir poziyondan dolayı hakemin yakasına yapışan Baytar; rekor seviyede 11 maç ceza almıştır.

22 Eylül 2013: Beşiktaş 1 – 2 Galatasaray

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide maçın bitimine çok az bir süre kalmışken aniden çıkan saha olayları neticesinde tribünler sahaya inmiş, özel güvenlik görevlileri canlarını kurtarma pahasına kaçmışlardı. Bu olayda uzun süre çevik kuvvet polisi ile taraftarlar arasında tartışma yaşanmıştır.

21 Şubat 2016 Galatasaray 2 – 1 Trabzonspor

Bu derbide dünyada eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Maç boyunca hakem Deniz Ateş Bitnel’in kararlarını beğenmeyen ve penaltı pozisyonuna kadar 3 kırmızı kart gören Trabzonspor’da Salih Dursun, verilen penaltı kararı sonucunda hakemin kırmızı kartını alarak hakeme kırmızı kart göstermiştir. Bu olayın ardından Salih Dursun da kırmızı kart gördü ve Trabzonspor maçı 7 kişi tamamladı. Maç sonunda Salih Dursun, "7 kişiye karşı 12 kişi oynamak adaletsizlikti, kırmızı kartı 11 kişi kalmaları için çıkardım" diyerek bir kez daha eleştiride bulunmuştur. Salih Dursun bu tavrı sonucunda bazı kesimlerce haklı bulunmuş, ismi bazı park ve caddelere verilmiş, hatta heykeli yapılmıştır.

24 Nisan 2016: Trabzonspor 0 – 4 Fenerbahçe

Son derece centilmen şekilde ilerleyen derbide, 89. dakikada sahaya atlayan birkaç holiganın maçın 6. hakemi Volkan Bayarslan’a saldırması üzerine maç iptal edilmiştir.

2 Kasım 2018: Galatasaray 2 – 2 Fenerbahçe

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin karşılaştığı derbi beraberlikle sonuçlanmış ve oyuncular soyunma odasına doğru yönelirken orta alanda Galatasaraylı Belhanda ile Fenerbahçeli Soldado maçın bir pozisyonu hakkında tartışmaya başladılar. Bu sözlü tartışmanın ortasına Belhanda’ya tokat atarak dalan Fenerbahçeli Jailson hem sahaya bir bomba bırakmış hem de süratle soyunma odasına kaçmıştır. Olayın ardından Ndiaye, Jailson ve Soldado kırmızı kart gördü.

23 Şubat 2020: Fenerbahçe 1 – 3 Galatasaray

Kendi evinde ezeli rakibine 20 yıldır yenilmeyen Fenerbahçe, bu maç ile 20 yıl sonra evinde rakibine yenilmiştir. O güne kadar Kadıköy’de büyü olduğu bile iddia edilmişti. Bu maçta son gole ithafen “Onyekuru’dan koşu var” sözü sükse yaparken; Belhanda ile Deniz Türüç arasındaki kavga da maça damga vurmuştur.

Peki ya sizlerin asla unutamadığı derbi maçlar hangileri? Yorumlarda yazabilirsiniz.