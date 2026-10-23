T.C. İçişleri Bakanlığı, SİBERAY ve Meta’dan Ortak Siber Dolandırıcılık Kampanyası

T.C. İçişleri Bakanlığı, SİBERAY ve Meta, Türkiye’deki kullanıcıları çevrim içi dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilinçlendirmek amacıyla bir kampanya başlattı.

Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte dijital mecralardaki dolandırıcılık girişimleri de şekil değiştirmeye devam ediyor. T.C. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen SİBERAY Programı ve teknoloji devi Meta, Türkiye’deki internet kullanıcılarının güvenliğini artırmak adına dikkat çeken bir adımı hayata geçirdi.

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“Bir Daha Bak, Güvende Kal” adı verilen farkındalık kampanyası, kullanıcıların dijital mecralarda karşılaştıkları aldatıcı taktikleri ve yaygın dolandırıcılık yöntemlerini kolayca tanıyabilmelerini hedefliyor.

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Meta platformlarında yayımlanacak

Siber ortamdaki dolandırıcılık faaliyetleri genellikle kullanıcıların anlık dalgınlıklarından, cazip tekliflerin yarattığı merak duygusundan veya sosyal mühendislik yöntemlerinden beslenir. Kullanıcıların sahte indirimler veya şüpheli bağlantılar aracılığıyla mağdur edilmesini önlemenin en etkili yolu, teknik koruma kalkanlarının yanı sıra kullanıcı farkındalığını üst seviyeye çıkarmak.

Kampanya kapsamındaki bilgilendirmeler ve eğitim içerikleri, Meta’nın Facebook ve Instagram platformlarında dört hafta boyunca aktif bir şekilde yayımlanacak. Bu süreçte Türkiye’deki kullanıcılar hem aldatıcı söylemleri ayırt etmeyi öğrenecek hem de Meta platformlarında yer alan güvenlik araçlarını nasıl efektif biçimde kullanabilecekleri konusunda rehberlik alacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Oykun İlgün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, siber suçların henüz gerçekleşmeden önlenebilmesi ve vatandaşların olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla eğitim çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti. Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Başkanı Sezen Yeşil ise Türkiye’deki insanların çevrim içi ortamda güvende kalmalarında eğitimin kilit bir rol oynadığını dile getirdi.