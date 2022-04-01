Türkiye'nin ilk e-ticaret fuarı olma unvanını taşıyan World Ecom Etkinliği , e-ticaretin ulusal ve uluslararası devlerini bir araya getirdi. E-ticaretin kalbinin attığı yer haline dönüşen etkinlikte 25 bin görüşme gerçekleşti.

Türkiye’nin ilk e-Ticaret fuarına katıldık: Webtekno Özel Röportaj

Türkiye’nin ilk ve tek e-ticaret fuarı World Ecom Etkinliği, 29-30-31 Mart tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşti. Webtekno olarak bizim de katıldığımız bu fuarda dünyada ve Türkiye’de büyümeye devam eden 150 milyar dolarlık e-ticaret ekosistemini yöneten aktörler bir araya geldi.

Uluslararası e-ihracat platformu WORLDEF tarafından hayata geçirilen, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen etkinlik, 35 ülkeden yaklaşık bin şirketi ve 1.500 kişiyi bir araya getirdi. Antalya Pine Beach Belek Otel’deki etkinliği, yoğun görüşme trafiğine de ev sahipliği yaptı.

Yeni iş ortaklıklarının temeli oldu:

E-ticaret şirketlerinin yanı sıra kargo, teknoloji ve dijital pazarlama şirketlerinin de aralarında bulunduğu servis sağlayıcıların da katıldığı etkinlikte firma temsilcileri B2B görüşmeler gerçekleştirdi. E-ticaret devletlerinin ve Türk şirketlerin yüz yüze oturma fırsatı bulduğu bu görüşmelerde yeni ortaklık fırsatları görüşüldü. Etkinlikte toplamda 25 bini aşkın görüşme gerçekleşti. Yapılan görüşmelerden 1,5 milyar dolar değerinde ticaret hacmi oluşması bekleniyor.

Okan Bayülgen moderatörlüğünde Metaverse etkinliği düzenlendi:

Etkinliğin ikinci gecesi, Okan Bayülgen moderatörlüğünde düzenlenen “Metaverse Talk Show”a yer verdi. WORLDEF Başkanı Ömer Nart, Sefamerve Kurucusu Mehmet Metin Okur, Next Akademi Başkanı Levent Erden, IdeaSoft Kurucusu ve CEO’su Seygun R. Özkara, Onedio.com Kurucusu ve CEO’su Kaan Kayabalı, Metafluence Kurucusu ve CMO’su Emin Valiyev, Voila Kurucusu Burak Karabacak ve Payneer CEO’su ve Hürriyet Teknoloji Yazarı Ergi Şener, etkinlikte e-ihracatta metaverse etkisi ile ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Bir sonraki etkinlikte hedef daha büyük:

Bu yıl başarıyla tamamlanan ve büyük imzaların atılmasına aracı olan World Ecom Etkinliği'nin her yıl büyüyerek düzenlenmesi hedefleniyor. 2023 yılında yeniden Antalya’da düzenlenecek etkinliğe 5 bin kişinin katılması hedefleniyor. Bu etkinlik için şimdiden üç otel ile anlaşma sağlandığı açıklandı.

Etkinlik, globale de taşınıyor:

WORLDEF Yönetim Kurulu Bşakanı Ömer Nart, World E-Commerce Forum etkinliklerini global platforma taşıyacaklarını ve ilk global toplantının 25-26 Ekim’de Londra’da gerçekleştirileceğini açıkladı. Nart, bu etkinliğe yaklaşık 300 firma ve bin kişinin katılımını beklediklerini ifade etti.