Türkiye’nin İlk Sporcu Kuluçka Merkezi Max Potantial Kuruldu

Ülkemizdeki yüksek potansiyele sahip sporcuları yatırımcılar ve uzman isimlerle bir araya getirmeyi hedefleyen Max Potential kuruldu. Türkiye’nin ilk sporcu kuluçka merkezi olan Max Potential, Masomo kurucularının da aralarında yer aldığı yatırımcılardan çekirdek yatırım almayı başardı.

Türkiye’de potansiyeli yüksek olan sporcuları yetiştirmek ve alanında deneyimli uzmanlar ve yatırımcılarla bir araya getirmeyi hedefleyen Türkiye’nin ilk sporcu kuluçka merkezi Max Potential kuruldu. Umut Albayrak Gül Çömez, Murat Şahin, Gökhan Taşdıvar, Hamdi Uğur ve Zafer Yılmaz’ın imzasını taşıyan bir start-up projesi olan Max Potential, Türk sporunun dünyadaki yerini geliştirme konusuna katkıda bulunacak.

Girişim, yetenekli sporculara destek olmak isteyen yatırımcılara bu yolculuklarında onlarla bir takımın parçası olma fırsatı sunacak. Bununla birlikte sporcularla kariyerlerindeki her heyecanı birlikte yaşayacaklar ve sponsorluk ile markaları için yeni değerler yaratarak yeni gelirler yaratma fırsatlarına sahip olacaklar. Sporcularsa girişim bünyesinde yatırım ve deneyimli uzmanların yanı sıra dünyadaki rakipleriyle aynı hatta daha iyi imkanlarla rekabet etme fırsatı bulacak. Faaliyetlerine yeni başlayan Max Potential, çekirdek yatırım almayı da başardı.

“Masomo’dan elde ettiğimiz satış geliri ile Türk sporuna yatırım yapmak istedik"

16-22 yaş aralığındaki sporcuları yatırımcılar ve uzmanlarla bir araya getiren Max Potential, potansiyeli sayesinde Masomo kurucuları Erdem Yurdanur ve İbrahim Akman, Kerem Çöpçü, Tarkan Onar ve Yaşar Semih Alev’den çekirdek yatırım almayı başardı. Basketbol Topu, Kafa Topu gibi mobil oyunlarla dünyaya adını duyurmuş Masomo’nun kurucularından Erdem Yurdanur, yatırıma dair yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Spor dünyasında büyük bir açığı kapatacağına inandığımız Max Potential’a yatırım yapmaktan ve onların başarı yürüyüşüne eşlik edecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu oluşumun, özellikle sporcuların hayatlarında büyük fark yaratacağına inanıyoruz.

Yatırımcı arkadaşlarım ile birlikte mobil oyun dünyasının en önemli figürlerinden biri haline gelen Masomo’nun satışından elde ettiğimiz gelirlerle Türk sporuna ve sporcusuna yatırım yapmayı düşünüyorduk. Max Potential da bu düşüncemize çok iyi şekilde yanıt veren bir organizasyon olduğu için yatırım yapmaktan hiç şüphe etmedik. Kendilerine başarılı bir yolculuk diliyoruz.”

"Sporcuların imkânsızlıklardan ve günlük mücadelerden uzaklaşması sağlanacak"

Max Potential kurucularından Gökhan Taşdıvar ise gelecek döneme ilişkin çalışmalarından şu şekilde bahsetti:

“Ülkemizde büyük bir soruna çözüm olacak ve potansiyel sporcu varlığımızın gelişimine katkı sağlayacak Max Potential projemizi gerçekleştirdiğimiz için çok gururluyuz. Sporculara hem sportif hem de birey olarak sadece kendi sınırlarını zorlamaya odaklanmaları için destek olacak Max Potential, iş birliği yaptığı sporcuların imkansızlıklardan ve günlük mücadelelerden uzaklaşmasını da sağlayacak.

Max Potential, 16-22 yaş aralığındaki sporcularını, danışma kurulundan aldığı bilgi ve yönlendirmelerle, yatırımcılarından ve sponsorlarından aldığı kaynakları kullanarak, hem kişisel hem de branş özelinde gelişimi için her bir sporcuya özel seçilmiş çözüm ortaklarıyla bir araya getirecek. Bu şekilde sporcu, kariyerinin her döneminde gelişimi için hangi hizmetlere ihtiyacı varsa en doğru uzmanlarla çalışma imkanı yakalayacak. Bu çalışma şekliyle kısa bir süre içerisinde çok sayıda sporcunun kariyerine etki edeceğimize ve Türk sporu için yeni bakış açıları yaratacağımıza inanıyoruz.”