Türkiye’nin ilk yapay zeka radyo programcısı Meltem, Alem FM'de göreve başladı. Her pazar günü program yapacak olan Meltem, gerçek bir programcı gibi müzik listeleri oluşturup anonslar da yapacak.

Yapay zekâ, son bir yıl içinde deyim yerindeyse hayatımızı ele geçirmiş durumda. Öyle ki artık karşımıza çıkan fotoğrafın, izlediğimiz videonun gerçek mi yapay zeka ürünü mü olduğunu şaşırır hale geldik. Artık dinlediğimiz müziklere de yapay zeka karar verecek desek yeridir. Zira Alem FM, Türkiye'nin ilk yapay zeka radyo sunucusunun göreve başladığını açıkladı.

Tamamen yapay zeka tarafından oluşturulan bir karakter olan "Meltem", her pazar günü 12.00-14.00 saatleri arasında "Neredeyse Gerçek" adında bir program sunacak. Programda tıpkı gerçek radyo sunucuları gibi Meltem tarafından seçilen müzikler çalacak. Ayrıca Meltem, "gerçek" radyo sunucuları gibi anonslar yapmaya devam edecek.

Türkiye’nin ilk yapay zeka radyo programcısı Meltem için paylaşılan temsili görsel:

İlk programını geçtiğimiz pazar günü gerçekleştiren Meltem ile ilgili olarak Alem FM Yayın Koordinatörü Fatih Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

Yaptığımız şey, tamamıyla yapay zekanın ürettiği bir radyo programı. Anons metinlerini, seslendirmesini ve görsellerini tamamen yapay zeka hazırlıyor. Bunların hepsini kolajlayınca ortaya bir yayıncı çıkıyor. Biz yapay zeka teknolojisine adapte olarak Türkiye’nin ilk yapay zeka radyo programcısı Meltem ile yayınlara başladık. Meltem’in ilk yayınından sonra da dinleyicilerimizden çok güzel yorumlar aldık.