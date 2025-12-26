Tümü Webekno
TÜRKİYE'DE KLİMA ile ISINMAK NE KADAR MANTIKLI

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Bu videoda, kış aylarında klima ile ısınmanın ne kadar mantıklı olduğunu, elektrik tüketim verilerini ve Mitsubishi Electric Noviro serisinin sunduğu yeni nesil teknolojileri detaylıca inceliyoruz.

Mitsubishi Electric’in Türkiye’de üretilen Noviro (MSZ-AY) serisi, markanın teknolojik üstünlüğünü yerel üretim avantajlarıyla birleştiren, hem enerji verimliliği hem de estetik açıdan öne çıkan bir model. A+++ enerji sınıfına kadar ulaşan yüksek verimlilik değerleri sayesinde, özellikle uzun süreli kullanımlarda elektrik tasarrufu konusunda kullanıcı dostu bir profil sergiler. Mat yüzeyli, sade ve kompakt tasarımıyla modern iç mekanlara kolayca uyum sağlarken; "Ekono Soğutma" gibi akıllı sıcaklık kontrol özellikleri sayesinde konfordan ödün vermeden %20'ye varan ek enerji tasarrufu sağlayabilmekte.

Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri, iç hava kalitesine verdiği önem. Standart olarak sunulan V Blocking Filtre ve bazı modellerde bulunan Plasma Quad Plus teknolojisi, havada asılı kalan polen, alerjen ve toz gibi mikro partikülleri (PM2.5) etkili bir şekilde filtreleyerek klimayı adeta bir hava temizleme cihazına dönüştürür. Ayrıca, Mitsubishi Electric’in tescilli "Çift Katmanlı Kaplama" teknolojisi, iç ünitenin iç aksamında yağ ve toz birikmesini önleyerek cihazın ilk günkü performansını yıllarca korumasına yardımcı olur.

Kullanıcı deneyimi odaklı geliştirilen Noviro serisi, 18-19 desibel seviyelerine kadar düşebilen ultra sessiz çalışma moduyla yatak odaları ve çalışma alanları için ideal bir ortam sunar. Dahili Wi-Fi arayüzü ve MELCloud desteği sayesinde, kullanıcılar akıllı telefonları üzerinden klimayı diledikleri yerden kontrol edebilir ve enerji tüketimini takip edebilirler. "Kendi Kendini Temizleme" modu ise soğutma sonrası iç üniteyi kurutarak küf ve kötü koku oluşumunun önüne geçer; bu da cihazı hem hijyenik hem de düşük bakım maliyetli bir seçenek haline getirir.

