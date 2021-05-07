Twitter, kullanıcıların maddi olarak desteklemek istedikleri diğer kullanıcılara para gönderebilecekleri "Bahşiş Kutusu" özelliğini sınırlı sayıda kullanıcı için yayınladı. Henüz test edilen özellik, ilerleyen dönemde daha fazla kullanıcının erişimine açılacak.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, bir süredir konuşulan "bahşiş" özelliğini hem iOS hem de Android uygulaması için resmen yayınladı. Şu an için yalnızca Twitter'ı İngilizce kullanan kişilerin erişimine açılan özellik ile kullanıcılar, söz konusu özelliği aktif etmiş olan diğer kullanıcılara "bahşiş" gönderebilecek.

Türkçeye "Bahşiş Kutusu" olarak çevirebileceğimiz Tip Jar adlı özellik, kullanıcıların inisiyatifine bağlı bir özellik olacak. Dolayısı ile bir kullanıcının başka bir kullanıcıya bahşiş gönderebilmesi için öncelikle gönderilecek kullanıcının profiline bahşiş kutusu eklemiş olması gerekiyor.

Gazetecilere, içerik oluşturuculara ya da sivil toplum kuruluşlarına Twitter'dan maddi destek sağlayabileceksiniz

Bahşiş Kutusu şu an için içerik oluşturucuların, gazetecilerin, uzmanların, ve sivil toplum kuruluşlarının erişimine açık olacak ancak ilerleyen dönemde hem daha fazla kişi hem de daha fazla dilde kullanıcı, Bahşiş Kutusu özelliğini kullanabilecek.

Yeni özellik ile ilgili açıklamalarda bulunan Twitter Kıdemli Ürün Yöneticisi Esther Crawford, "Biz artık Takipler, Retweetler ve Beğenilerin ötesinde birbirinizi desteklemenizi kolaylaştırmak istiyoruz. Bugün, insanların bahşiş gönderip alması için yeni bir yol olan Bahşiş Kutusu’nu tanıtıyoruz" ifadelerini kullanırken; sözlerine şu şekilde devam etti:

"Profil sayfasında Takip Et düğmesinin yanında bir Bahşiş Kutusu simgesi görürseniz, bir hesabın Bahşiş Kutusu’nun etkin olduğunu anlarsınız. Simgeye dokunduğunuzda, hesabın etkinleştirdiği ödeme hizmetlerinin veya platformların bir listesini görürsünüz. Hangi ödeme hizmetini veya platformu tercih ederseniz seçin ve Twitter'dan, seçtiğiniz miktarda desteğinizi gösterebileceğiniz seçilen uygulamaya yönlendirileceksiniz. Bugün ekleyebileceğiniz hizmetler arasında Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal ve Venmo bulunmaktadır. Twitter kesinti yapmaz. Android'de ipuçları Spaces içinde de gönderilebilir."

Twitter'ın Bahşiş Kutusu özelliği için paylaşmış olduğu video