Twitter'ın güncellenen Android ve iOS sürümüne yeni bir özellik geldi. Bu özellik, platforma yüklenen fotoğrafların akışlar sayfasında kırpılmadan gösterilmesini sağlıyor. Twitter, bu özelliği kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda hazırladıklarını söylüyor.

Tarihin en popüler sosyal ağlarından Twitter, Android ve iOS kullanıcıları için yepyeni bir özelliği kullanıma sundu. Twitter yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre kullancılar artık, platforma görüntü yüklerken kırpmak zorunda ya da o görüntünün uygulamada nasıl görüneceğini düşünmek zorunda olmayacaklar. Çünkü Twitter, artık paylaşılan fotoğrafların tam boyutlu versiyonlarını göstermeye başlayacak.

Twitter geliştiricileri, mart ayında beta kanallar üzerinden başlattıkları bir test programı ile ana sayfada kırpılmamış görüntüleri test etmeye başlamıştı. Bu test sürecinin başarılı olduğuna ikna olan geliştirici ekip, şimdi bu özelliği hem Android hem de iOS kullanıcılarının beğenisine sundu. Böylelikle kullanıcılar, artık standart en ve boy oranına sahip görüntüleri, yani 16:9 ve 4:3 oranlarındaki görüntüleri tam olarak görüntüleyebilecekler.

Twitter'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor

Kullanıcılar, Twitter'ın yeni özelliğini kullanırken bir kontrol mekanizmasına da sahip olabilecekler. Yani bir kullanıcı, paylaşmak istediği bir görüntüyü ana sayfaya göndermeden önce bir önizleme görecek. Böylelikle kullanıcı, kendi paylaşımının diğer kullanıcılar tarafından nasıl görüneceğini önceden biliyor olacak. Böylelikle Twitter'ın zaman zaman tartışılan fotoğraf yerleştirme algoritmasıyla ilgili endişeler ortadan kalkmış olacak.

Lauren Alexander isimli Twitter sözcüsü tarafından yapılan açıklamalarda, bu tür bir özelliğin geliştirilmesinin nedeninin, kullanıcılardan gelen geri bildirimler olduğunu belirtiyor. Kimi kullanıcıların fotoğraf paylaşma algoritmasından rahatsız olduğunu söyleyen Alexander, yeni sistemle birlikte bu rahatsızlığın ortadan kalkacağını ifade etti. Özelliği takipçileriyle birlikte test etmek isteyen Twitter çalışanı Dantley Davis, şöyle bir görüntü paylaştı;

Twitter'ın yeni özelliği pek çok kullanıcı tarafından deneyimlenebiliyor. Ancak bu özelliğin kullanılabilir olması için uygulamanın son sürüme yükseltilmesi gerektiğini unutmamak gerekiyor. Eğer sizler de bu özelliği kullanmak istiyorsanız, akıllı telefonunuzun uygulama mağazasına giderek Twitter'ı güncellemeyi deneyebilirsiniz.