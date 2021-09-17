Twitter, ülkemizde test ettiği emoji ile tepki verme özelliğini kaldırdı. Henüz test aşamasında olan özelliğin teknik bir sorundan ötürü bir süreliğine kaldırıldığı söylense de emojileri pek sevmeyenler durumu kalıcı sanıp epey sevindi.

Twitter geçtiğimiz hafta epey ses getiren bir özelliği test etmeye başlamıştı. İlk kez ülkemizde test edilmeye başlanan bu özellik, Twitter kullanıcılarının tweetlere yalnızca beğeni ile değil beş farklı emoji ile tepki vermesini sağlayan özellik, Facebook'ta uzun zamandır bulunan özelliğe benziyordu.

Ancak Twitter'ın bu yeni özelliği, Twitter kullanıcıları tarafından pek de sevilmedi. Kullanıcıların büyük çoğunluğu, emojiler yerine beğeni özelliğinin geri gelmesini istedi. Bu akşam ise zaten test sürecinde olan özellik birden ortadan kayboldu. Twitter Türkiye, konuya ilişkin bir paylaşım yaparak durumu açıkladı.

Geçici olarak duraklatıldı:

Test sürecinde olan özelliklerde zaman zaman böyle durumlar yaşanıyor. Twitter da bu konuda bir açıklama yaptı ve ''Güncelleme: Birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye'deki Reaksiyonlar testini geçici olarak duraklatıyoruz. Sabrınız için teşekkürler!'' ifadelerini kullandı. Ancak Twitter kullanıcıları bir anda ortadan kaybolan emojilerin gidişini, durumdan haberdar olmadan adeta kutlamaya başladı.

Twitter, geçtiğimiz aylarda Instagram'daki story özelliğine benzeyen 'fleets' özelliğini kullanıma sunmuş ama bu özellik de tutmayınca kaldırılmıştı. Son dönemde ardı arkası kesilmeyen bir yenilik akımına kendini kaptırmış olan Twitter'ın bir sonraki hamlesi ne olacak merakla bekliyoruz.

Twitter'da emojilerin ortadan kalkmasına gelen tepkiler: