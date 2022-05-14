Popüler sosyal medya platformu Twitter, tweet'lere verilen yanıtlar hakkında yeni bir özelliği test ediyor. Gelen haberlere göre bu özellik, tweet'lere verilen yanıtların gönderi sahibi tarafından beğenildiğini bir etiket ile gösterecek.

Popüler sosyal medya platformu Twitter, son zamanlarda Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alınacak olması ile gündemde. Bu tarihi satış için belirsizlikler sürse de milyonlarca kullanıcısı bulunan platform, yeni özellikler çıkararak deneyimleri iyileştirmeye çalışmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde platformun bot hesapların sonunu getirmeye hazırlandığını sizlere aktarmıştık. Bunun öncesinde de tweet’lere aynı anda fotoğraf ve video yüklemeye olanak tanıyan bir hizmetin de dahil olduğu dört yeni özelliğin Twitter’a ekleneceği ortaya çıkmıştı. Ayrıca dev platform, bir tweet düzenleme özelliği üzerinde de çalışıyordu. Şimdi ise gelen haberler, Twitter’ın bir başka özelliği test ettiğini ortaya koydu.

Tweet sahibinin yanıtınızı beğendiğini gösteren bir özellik test ediliyor

Edinilen bilgilere göre ABD merkezli platform, ‘Yazar Tarafından Beğenildi’ olarak adlandırılan bir etiketi test ediyor. Bu etiketin, paylaşımı yapan kişinin sizin yanıtınızı beğendiğinde ortaya çıkacağı belirtiliyor. Gelen görüntüler incelendiğinde, tweet sahibinin sizin yanıtınızı beğendiğinde bunu gösteren bir işaretin çıkacağı görülüyor. Buna ek olarak bu özelliğin herkes tarafından görülebileceği de görüntülerden anlaşılıyor.

Techcrunch’a göre Twitter’dan bir sözcü özelliğin test edildiğini doğruladı ancak detay vermekten kaçındı. Özelliğin şu an nerelerde test edildiğinin bilinmediğini; ancak birçok ülkede görüldüğünü de aktaralım. Ayrıca Twitter’ın bu özelliği kesin olarak kullanıma sunup sunmayacağının henüz belli olmadığını da eklemek gerek.

Bu yeni özelliğin gerekli olup olmaması konusunun kullanıcıları ikiye bölebileceğini söyleyebiliriz. Az etkileşim gören tweet’in yanıtının beğenilmesi pek bir anlam ifade etmeyebilir ve özelliğin çok da gerekli olmadığını ortaya koyabilir. Öte yandan bazı kullanıcıların, gönderilerinin ünlüler gibi kullanıcılar tarafından yanıt aldığını göstermek için bu özellikten yararlanabileceği söylenebilir. Peki, siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz?