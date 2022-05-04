Uzun bir süredir Instagram'ın kullanıcıların kullanımına sunduğu 'Yakın Arkadaşlar' özelliğine benzer bir özellik Twitter'a ekleniyor. Şirketin 'Circle' adını verdiği Türkçe'ye pek çok platformda 'Çevreler' olarak gelen yeni özelliği ile tweetlerinizi görmesini istediğiniz kişileri seçmenize olanak tanınacak.

Bir süredir Twitter kullanıcıları, ‘Tweet Düzenleme’ özelliğinin platforma eklenmesini sabırsızlıkla bekliyordu. Elon Musk'ın anketi sonrası düzenleme özelliğinin geleceği haberleri hız kazanmış ve çok geçmeden de özelliğin ilk görüntüleri paylaşılmıştı.

Bugün de nihayet tweetlerin düzenlenebildiğine dair ilk video ortaya çıkmıştı. Çok beklenen bu özelliğin ardından Twitter, bir yeni özelliği daha kullanıcıların beğenisine sundu. Sınırlı sayıda bir kullanıcıya açılan ‘Çevreler’ özelliğinin yakında tüm kullanıcılara getirilmesi planlanıyor. Peki bu özellik ne işe yarayacak?

Yeni özellikle birlikte seçtiğiniz kişilere özel tweet atabileceksiniz

Twitter’ın tweet düzenleme özelliğinin ardından bir sonraki hamlesi, bazı kullanıcıları çok sevindirecek ‘Circle’ (Çevreler) özelliği oldu. Bugün sınırlı sayıda kullanıcıya açılan test aşamasındaki özellik, tweetlerinizi seçtiğiniz kişilerin görmesine olanak tanıyor.

Yeni özellik ile birlikte kişileriniz arasından, tweetlerinizi görüntülemesine izin verdiğiniz kullanıcılar dışındaki takipçilerinizin akışına tweetleriniz düşmeyecek. Seçtiğiniz kişilerde ise yine tweetleriniz normal bir şekilde görüntelenecek ve bu kişiler tweetlerinizle etkileşime geçebilecek. Kişi seçme sayısı şimdilik 150 olarak sınırlandırılmış ancak ilerleyen zamanlarda bu sayı veya uygulamanın çalışma şekliyle ilgili değişiklikler görebiliriz.

(Bazı Tweetler herkes içindir ve diğerleri sadece seçtiğiniz kişiler içindir. Şimdi, daha küçük bir kalabalıkla paylaşmak istediğinizde Tweetlerinizi görebilecek 150 kişiye kadar eklemenize olanak tanıyan Twitter Circle'ı test ediyoruz. Bazılarınız bugünden itibaren kendi Twitter Çevrenizi oluşturabilirsiniz!)

Google+’ın benzer bir özelliği bulunuyor bu sebeple Twitter bu özelliği ilk kullanan platform değil. Yine bir diğer sosyal medya platformu Instagram’ın ‘Yakın Arkadaşlar’ özelliğiyle de benzer bir özelliğe sahip.

Takip etme zorunluluğumuz varmış gibi hissettiğimiz ama yine de tweetlerimizi görmesini istemediğimiz kişileri bu şekilde engellemiş gibi olacağız. Özellikle çok fazla takipçi sayınız varsa, dedikodu yapmak ve kendi arkadaş grubunuzla aranızda mentionlaşmak için gayet kullanışlı olacaktır.