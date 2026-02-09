Uber, Getir'i de Satın Alıyor!

Uber'in, Getir'in gıda, market ve su hizmetlerini satın alacağı duyuruldu. Uber, daha önce Trendyol GO'yu da almıştı.

Dünyanın en büyük teslimat şirketlerinden biri olan Uber, yakın zamanda Trendyol’un teslimat bölümü Trendyol GO’yu bünyesine katmıştı. Son zamanlarda çıkan söylentilerde de şirketin ülkemizin bir başka dev teslimat şirketi Getir’i de satın alacağı konuşuluyordu. Bugün beklenen haber geldi.

Uber ile Getir’i bünyesinde bulunduran Mubadala ile anlaşmaya gittiği duyuruldu. Anlaşma bedelinin ilerleyen saatlerde açıklanacağı aktarıldı. Satın alma sürecinin, ilgili resmi kurumların onayları ve işlem koşullarının yerine getirilmesinin ardından sonuçlanacağı bildirildi.

Gıda, market ve su hizmetlerini satın alıyor

Yapılan açıklamalara göre Uber, Getir’in yemek, market ve su hizmetlerini satın alacak. Yani bu üçü dışındaki taksi gibi diğer hizmetler dahil değil. Uber, yeni anlaşmayla birlikte ülkemizdeki en büyük teslimat hizmetlerinden ikisi olan hem Trendyol GO’nun hem de Getir’in yemek, market ve su bölümlerinin sahibi olacak.

Getir kullanıcılarının uygulama üzerinden hizmetleri kullanmaya devam edeceği aktarıldı. Ayrıca Getir kullanıcılar, uygulamadan Trendyol GO avantajlarına da ulaşabilecekler. Aynı zamanda Trendyol GO uygulaması üzerinden de doğrudan Getir’in market ürünlerine ulaşılabilecek. Yani iki uygulama içinden iki hizmetin fırsatlarından yararlanmak mümkün olacak.