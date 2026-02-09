Tümü Webekno
Uber, Getir'i de Satın Alıyor!

Uber'in, Getir'in gıda, market ve su hizmetlerini satın alacağı duyuruldu. Uber, daha önce Trendyol GO'yu da almıştı.

Dünyanın en büyük teslimat şirketlerinden biri olan Uber, yakın zamanda Trendyol’un teslimat bölümü Trendyol GO’yu bünyesine katmıştı. Son zamanlarda çıkan söylentilerde de şirketin ülkemizin bir başka dev teslimat şirketi Getir’i de satın alacağı konuşuluyordu. Bugün beklenen haber geldi.

Uber ile Getir’i bünyesinde bulunduran Mubadala ile anlaşmaya gittiği duyuruldu. Anlaşma bedelinin ilerleyen saatlerde açıklanacağı aktarıldı. Satın alma sürecinin, ilgili resmi kurumların onayları ve işlem koşullarının yerine getirilmesinin ardından sonuçlanacağı bildirildi.

Gıda, market ve su hizmetlerini satın alıyor

Yapılan açıklamalara göre Uber, Getir’in yemek, market ve su hizmetlerini satın alacak. Yani bu üçü dışındaki taksi gibi diğer hizmetler dahil değil. Uber, yeni anlaşmayla birlikte ülkemizdeki en büyük teslimat hizmetlerinden ikisi olan hem Trendyol GO’nun hem de Getir’in yemek, market ve su bölümlerinin sahibi olacak.

Getir kullanıcılarının uygulama üzerinden hizmetleri kullanmaya devam edeceği aktarıldı. Ayrıca Getir kullanıcılar, uygulamadan Trendyol GO avantajlarına da ulaşabilecekler. Aynı zamanda Trendyol GO uygulaması üzerinden de doğrudan Getir’in market ürünlerine ulaşılabilecek. Yani iki uygulama içinden iki hizmetin fırsatlarından yararlanmak mümkün olacak.

Şubat 2026 Volvo Fiyat Listesi: En Ucuz Volvo EX30'a Zam Geldi!

Şubat 2026 BMW Fiyat Listesi: X1'in Ucuz Versiyonu Türkiye'de!

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Şimdiye kadarki en "insansı" robotlardan biri olan Moya tanıtıldı [Video]

[6-9 Şubat] 3.500 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

