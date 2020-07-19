Ubisoft, Sevilen İki Seriyi VR’a Taşımak İçin Çalışıyor

Dev geliştirici şirket Ubisoft, The Information’ın haberine göre Splinter Cell ve Assassin’s Creed’in VR’a özel oyunları üstünde çalışıyor. Üstelik Ubisoft, bu yolda ilerlemek için Facebook ile çoktan bir anlaşma bile imzalamış.

Günümüz PC oyuncuları yüksek özellikli donanımlar sayesinde sanal gerçeklik (VR) teknolojisine kolayca el atabiliyor olsalar da maalesef büyük geliştirici şirketler, VR sektörüne henüz tam anlamıyla giriş yapabilmiş değil. Ancak The Information’ın hazırladığı bir habere göre bu durum çok yakında değişiklik gösterecek.

Habere göre dünyanın en büyük geliştiricilerinden olan ve bugüne kadar bize birden fazla sevilen seri sunan Ubisoft, sevdiğimiz 2 seriyle birlikte VR platformuna atılmak üzere çalışmalar gerçekleştiriyor. Üstelik Ubisoft, VR platformuna tek başına değil, sosyal medya ve aynı zamanda teknoloji devi olan Facebook’la giriş yapıyor.

Assassin's Creed ve Splinter Cell, VR'a geliyor:

The Information’a göre Facebook, Ubisoft’la birlikte Assassin’s Creed ve Tom Clancy’s Splinter Cell serilerinin VR platformuna özel yapımları için anlaşma bile imzaladı. Bu haberle birlikte de uzun süredir beklediğimiz yeni Tom Clancy’s Splinter Cell oyununun VR’a özel bir oyun olacağını öğrenmiş olduk.

Peki Facebook, Ubisoft’la birlikte VR’a özel oyun geliştirerek ne kazanacak? Yine habere göre şirket, Oculus’a popüler oyun serilerini getirerek kendi VR başlıklarının daha fazla insan tarafından satın alınmasını umuyor. Bununla birlikte Oculus’ta geçirilen zamanın da artmasını istiyor.

Yeni Splinter Cell oyunu kesin yolda:

Yeni Tom Clancy’s Splinter Cell oyununun geleceğini yalnızca bu haberle de öğrenmedik. Neredeyse her Splinter Cell oyununda Sam Fisher’ı seslendiren İtalyan seslendirme sanatçısı Luca Ward, yeni Splinter Cell oyununu doğrulamakla birlikte oyunun çıkış tarihine de işaret etti.

Luca Ward, yaptığı açıklamada Splinter Cell’in geri döneceğini söylerken aynı zamanda bu projenin aslında bir 2020 projesi olduğunu belirtti. Ancak yaşanan olumsuzluklar yüzünden projenin 2021 projesi olduğunu ekleyerek oyunun 2021 yılında çıkma ihtimali olduğunu da dolaylı yoldan söylemiş oldu. Öte yandan diğer VR özel oyunu olacak Assassin’s Creed oyunundansa şu an için hiçbir ses yok.