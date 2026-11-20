Apple’ın iPhone kamera ve fotoğraf yazılımlarına yön veren Jon McCormack, sekiz yılın ardından emekli oldu.

iPhone’da her gün kullandığımız kameranın yazılımında Jon McCormack’in de önemli bir payı vardı. 2018’de Amazon’dan Apple’a geçen McCormack, sekiz yılın ardından Ekim 2026’da emekli oldu. Böylece teknoloji sektöründe son dönemde görevinden ayrılan yöneticilere bir isim daha eklendi.

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McCormack, Apple’ın yazılım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olan Craig Federighi’ye bağlı çalışıyordu. Yerine henüz kimse atanmadı. Şimdilik yaptığı işleri eski yardımcıları paylaşmış durumda; çalışmalar da bu şekilde devam ediyor.

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iPhone’un kamera ve düzenleme araçlarında ekibinin imzası vardı

McCormack, Apple’da donanım mühendisleri ve çip geliştiren ekiplerle birlikte çalıştı. Şirketin fotoğrafçılığa nasıl yaklaştığında onun da payı vardı. iPhone 17 serisinde gördüğümüz yeni ön kamera tasarımı, ekibiyle birlikte yaptığı işlerden biriydi.

Katkıları çekim aşamasıyla sınırlı kalmadı. iOS 27 ile gelen, çekimden sonra fotoğrafın bakış açısını ve kadrajını değiştirmeyi sağlayan Spatial Reframing, görüntünün kenarlarını genişleten Extend ve istenmeyen kişi ya da nesneleri fotoğraftan kaldıran Clean Up gibi düzenleme araçları da bu çalışmaların bir parçasıydı.

Üretken yapay zekâya neden mesafeliydi?

McCormack’e göre fotoğraf, çekildiği anı olduğu gibi yansıtmalıydı. Yapay zekâyla sıfırdan oluşturulan ya da sonradan büyük ölçüde değiştirilen görüntülere bu yüzden sıcak bakmıyordu. Akıllı telefon üreticileri bu alana yönelse de o, doğallıktan yanaydı.

Ancak bu tutumuyla emeklilik kararı arasında bir bağ kurulmuyor. Sızan raporlar, ayrılığın Apple’ın genel yapay zekâ stratejisine ilişkin bir fikir ayrılığından veya çatışmadan kaynaklanmadığını özellikle belirtiyor.