Ünlü Fütürist: Bebeklerin Birden Fazla Anne ve Babası Olacak

Ünlü gelecek bilimci ve yazar Amy Webb, The Washington Post’a verdiği demeçte geleceğe dair bazı çarpıcı tahminlerini açıkladı. Webb, insan üremesinin kökten değişeceğini belirten açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en ünlü gelecek bilimcilerinden ödüllü yazar Amy Webb, geçtiğimiz gün The Washington Post ile geleceğe yönelik tahminlerini paylaştı. Future Today Institute’un kurucusu ve CEO’su Webb’in tahminleri, insanların gelecekte üreme şekillerinin çarpıcı bir şekilde değişeceği ve akıllı telefonların yok olacağını da içeriyordu.

Son olarak genetik bilimci Andrew Hessel ile DNA manipülasyonuna dayanan sentetik biyolojinin olasılıklarını tartıştığı kitabını yayımlayan Web, bu kitaptan yola çıkarak bazı düşüncelerini sundu. The Genesis Machine (Yaratılış Makinesi) isimli kitabı hakkında Webb, “Bahsettiğimiz şey, daha seçici olma ve bilinçli şekilde yaşamı tasarlama yeteneğimizi ortaya çıkaran bir teknoloji.” ifadelerini kullandı.

"İnsanlar sadece iki değil, daha fazla ebeveyne sahip olabilecek"

Webb, açıklamalarının devamında bunun, bir kişinin kendi genetik materyalini kullanarak bir embriyo üretmesi anlamına gelebileceğini, hatta ikiden fazla ebeveynden özellik seçme fırsatının kilidini açabileceğini söyledi. Ayrıca genetik bilimdeki ilerlemenin, bebek sahibi olmak isteyenlerin yaşa takılmadan bunu yapabileceklerini şu şekilde anlattı:

“Şimdiye kadar bir bebeğin olması için bir erkek, bir kadın ve gerçek olması için gerekli yapılara sahip olmak gerekiyordu. Şimdi sentetik biyoloji bize başka seçenekler sunuyor. Bundan 40 yıl sonra, bir çocuğun çok sayıda ebeveyni olması veya 70 yaşında biriyle onun 60 yaşındaki eşinin bebek sahibi olmaya karar vermesi mümkün olabilir diye düşünüyorum.”

Genetik manipülasyon konusunda bazı uzmanların var olan endişelerini de reddetmeyen Webb, avantajların risklerden daha fazla olduğunu ifade etti. Webb, bazı ülkelerin nüfuslarının zekasını ve fiziksel özelliklerini yükselterek avantaj elde etmeye çalışabileceklerinin kabul edilmesi gerektiğini açıkladı.

“Akıllı telefonlar ortadan kalkacak”

Bunun yanı sıra Webb, gelecek konusunda tahmini o kadar da zor olmayan bir açıklamada da bulundu. Popüler tüketici elektroniği ürünlerine değinen fütürist, akıllı telefonların yakın gelecekte yerini fütüristik, giyilebilir teknolojilere bırakacağını söyledi.