Uzaya Gidecek İlk Türk'ün Kim Olacağı Kasım'da Açıklanacak

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından seçilecek ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ilk Türk'ün kim olacağı Kasım ayında kamuoyuna açıklanacak.

Uzaya gidecek ilk Türk'ün kim olacağı, nasıl bir eğitimden geçirilerek uzaya gönderileceği ve geri döneceği ciddi bir merak konusu.

Bu konuda yapılan en net açıklamaları gördüğümüz son birkaç ayın meyvesini Kasım'da alacak gibi görünüyoruz.

TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın açıklamalarına göre gidecek biri asil diğeri yedek olacak kişileri öğrenmemize 1 ay kaldı:

Daha önce Samsun'da düzenlenen Teknofest kapsamında bir araya geldiğimiz TUBİTAK Uzay Enstitü Müdürü'nün Webtekno'ya yaptığı açıklamalara göre bu kişi, alanında yetkin biri olmak zorunda ancak bilim insanı olma şartı aranmıyordu. Ayrıca TUA Başkanı Yıldırım'ın açıklamalarına göre bu kişinin 1 de yedeği bulunacak.

ABD'de 6 aylık eğitim verilecek:

Uzaya giden astronotların uzun ve yorucu eğitim süreçleri, uzaya gidecek ilk Türk'ün de dahil olacağı bir program olacak. 6 aylık astronotluk eğitiminin ardından ilk Türk'ün uzay yolculuğu için daha net tarih ve program detayları açıklanabilir.

Kasım ayında TUA tarafından yapılacak açıklamayı heyecanla beklerken bugüne kadar 30 bin kişinin başvuru yaptığı bu yolculuk için sadece 300 kişinin şartları karşıladığını hatırlatalım.

Başvuru aşamasındaki şartlar şu şekildeydi: