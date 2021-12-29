NASA, insanların uzaylıların varlığının açıklanmasına nasıl tepki vereceğini öğrenme peşinde koşarken, aynı şeyi biz de merak ettik ve Twitter’dan sizlere bir soru sorduk. “Uzaylıların varlığı açıklansaydı ilk cümleniz ne olurdu?” sorumuza gelen en iyi cevapları bir araya getirdik.

Evrende bulunan 100 milyar galaksiden biri olan, 200 ila 400 milyar arası yıldızın bulunduğu Samanyolu Galaksisi’nde, bu galaksideki milyarlarca yıldız sisteminden yalnızca biri olan Güneş Sistemi’nin gezegenlerden yıldıza en yakın üçüncü gezegen olan Dünya’da yaşayan bireyleriz. Kumsaldaki kum tanesinden bile sonsuz kat daha küçük bir yer kapladığımız evrende yalnız olamayacağımız, bu nedenle pek çok kişiye mantıklı geliyor.

Öte yandan pek çok kişiyse Dünya dışı yaşam düşüncesini gerçekçi bulmuyor. Peki, tarihin ilk günlerinden beri bir tartışma konusu olan bu konu olur da bir gün gerçek çıkarsa, uzaylıların varlığı açıklanırsa ilk cümleniz ya da tepkiniz ne olur? İşte bu sorunun cevabını öğrenmek için, işi biraz da eğlenceye vurarak sizlere bu soruyu sorduk.

Uzaylıların varlığı açıklansaydı ilk cümleniz ne olurdu?

Twitter’da bu sorumuza verilen yanıtların büyük bir çoğunluğu elbette mizahi yanıtlardı. Aralarında pek çok komik yanıtın da bulunduğu o yanıtlardan bazıları şu şekildeydi:

Hepimizin içinde bir Optimus Prime:

Tarihin en hızlı satışı:

Gök yarılıp paralel evrenler birleşse bile çay içmeye devam:

Akıllarda 'o' soru:

Asıl onlar bizi görünce ne diyecek? Değil mi?

İki farklı düşünce:

Peki siz olsanız böyle bir durumda nasıl bir tepki verirdiniz?