Polonya'nın vampir kalıntılarıyla ünlü Pién köyünde onlarca yeni kalıntı keşfedildi. Bunlar arasında 5-7 yaşında olduğu tahmin edilen bir çocuk da vardı.

Avrupa’da “vampir cenazelerinin” ilk izleri 14. yüzyıla kadar uzanırken 17. yüzyıldan da yeni keşifler yapılmaya devam ediyor. 2022 yılında Polonya’nın Pién köyü yakınlarında, 17. yüzyılda boğazında orak ve ayaklarında kilit olan bir kadına ait kalıntılar da bunların en güncelleri ve gündem olanları arasında yer alıyordu.

Geçtiğimiz günlerde ise bilim insanları, aynı bölgede bir başka “vampir” kalıntısına daha rastladı. Bu kalıntı, yaşı 5-7 aralığında olan bir çocuğa aitti. Çocuk, tıpkı kadın gibi ayaklarından toprağa asma kilit ile kilitlenmiş bir şekilde, yüzüstü gömülmüştü.

Keşfedilen ‘vampir çocuğun’ kalıntıları:

Ayağa takılan kilidin anlamı ne?

O dönem Pién köyü sakinleri, ayağa asma kilit takmanın ölülerin Dünya’ya yeniden dönüşünü engelleyeceğine inanıyordu. Kilitler, vampir olduğuna inanılan insanların ayaklarına takılıyor ve toprağa kilitleniyordu.

Bir kişinin neden “vampir” olduğuna inanılıyordu?

Bilim insanları bu sorunun cevabını net bir şekilde veremiyor. Fakat mevcut teorilere göre o dönemin insanları, normal olmayan davranışlar gösteren veya o dönem açıklanamayan bir hastalığa sahip olan kişilerin vampir olduğuna inanıyordu.

Bu çocukla birlikte 30 farklı kişinin daha kalıntısına rastlandı:

Bilim insanları, yaşı küçük olan bu çocuğun yanı sıra aynı bölgede 30 farklı ‘vampir’ kalıntısına daha rastladı. Bu kalıntılar arasında 6 aylık hamile olan ve karnındaki bebeğiyle birlikte gömülen bir kadın da yer alıyordu.