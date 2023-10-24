İsveç'te video oyunlarla ilgili yapılan bir araştırma, bazı kesimlerin en popüler oyunları bile propaganda aracı olarak kullandıklarını gözler önüne serdi. Roblox ve Minecraft gibi oyunlar bile aslında tehlike arz ediyor.

Bilgisayar oyunları -ya da daha geniş anlamıyla video oyunları- çok uzun zamandır çeşitli tartışmaların ortasında yer alıyor. Bu tartışmalardan biri de oyunlarda kişiler arasındaki etkileşimler üzerine dönüyor. Zira oyunlarda kişilerin arasındaki etkileşim incelenmiyor.

İşveç'te bulunan Lund Üniversitesi, İsveç Psikolojik Defans Araştırma Enstitüsü'nün de desteğiyle yaptığı araştırmada, oyunlarda dış kaynaklardan etkilenme ve propaganda konusunu inceledi. Araştırmaya göre oyunlarda pek çok açık bulunuyor.

Video oyunlarında propaganda riski

Araştırmacılar ilk olarak Batı ülkelerinde oyun sektörünün göz ardı edildiğini belirtirken, özellikle milyarlarca kişinin erişebildiği bu alanın ikna ve propaganda amacıyla kullanılabileceğine dikkat çektiler. Bu propaganda çalışmalarını yapanlar arasında yabancı ajanlar, organize suç örgütleri ve aşırılıkçı gruplar da yer alıyor. Araştırma ile ilgili konuşan başyazar Jesper Falkheimer, sosyal medyanın aksine oyunların bu tür propagandalara karşı çok da fazla düzenlemelerinin olmadığını söyledi. Araştırmacıların, gazetecilerin ve sektördeki diğer aktörlerin de durumun farkında olmadığını ifade eden Falkheimer, bu nedenle sorunun tespit edilmesinin de zorlaştığını belirtti.

Araştırmalarda oyunların propaganda amaçlı kullanılmasının yıllar öncesine kadar gittiği ortaya çıktı. Örneğin Hizbullah Merkezi İnternet Ofisi, 2003 yılında propaganda amacıyla Special Force adlı bir oyun yayımlamıştı. Araştırma, günümüzde de Roblox ve Minecraft gibi oyunların, Ukrayna'da devam eden savaş sırasında Rus topluluklar tarafından propaganda yapmak için kullanıldığını ortaya çıkarttı. Öte yandan "Kyiv'in hayaleti" adıyla videoları yayımlanan Ukraynalı MiG-29 pilotunun gerçek bir kişi olmadığı, görüntülerin 2013 yılında çıkan Digital Combat Simulator adlı oyundan olduğu ortaya çıkmıştı.