Sabah saatlerinde Ethereum'un kurucusu olarak tanıdığımız Vitalik Buterin'in X hesabı hack'lendi. Hesap üzerinden yapılan oltalama amaçlı paylaşımla çok sayıda kişinin cüzdanı boşaltıldı.

Kripto paraların bir anda patladığı dönemde Ethereum’un (ETH) kurucusu Vitalik Buterin, söz konusu kripto parayla birlikte kısa sürede devasa bir ün kazandı. Henüz 29 yaşındaki Vitalik, bu süreçte gerek NFT, gerekse de kripto para çevresinde dönen birçok tartışmanın da odağı olmuştu.

Fakat kripto fenomenimiz Vitalik Buterin, bu sefer tatsız bir olayla karşımızda. Cointelegraph’ın haberine göre Vitalik’in X (Twitter) hesabı erken saatlerde hack’lendi ve oltalamaya yönelik bir paylaşım yapıldı. Söz konusu paylaşım, hesap geri alınır alınmaz hesaptan silindi.

Takipçilerin cüzdanından toplamda 691.000 dolardan fazlası çalındı.

Vitalik’in hesabından silinmiş olan söz konusu paylaşım, sözde “Proto-Danksharding’in Ethereum’a dahil oluşunu” müjdeliyordu. Hacker’ın paylaşıma eklediği linkte ise cüzdanınızı bağlamanız için bir link yer alıyordu. Cüzdanınızı bağladığınızda da saldırgan veya saldırganlar, hesabınızdaki her şeyi çekiyordu.

Hacker’ın hesabındaki en değerli NFT olan Crypto Punk #3983, başta 46,99 Ether, yani 76.837 dolar değere sahipti. Linkin paylaşılmasının ardından bu değer, 250.543 doları aştı. Hacker’ın hesabındaki gelişmeleri paylaşan ZachXBT, bu saldırıyla 147 bin doların alındığını paylaştığında herkes şaşırmıştı. Fakat kısa süre içinde bu değer, 691.000 doları buldu.

Olayın ardından birçok kişi X üzerinde gerekli güvenlik önlemlerini almadığı gerekçesiyle Vitalik’i suçlarken ZachXBT, oldukça ünlü biri olduğundan ve böyle saldırılar böyle kişiler üzerinden sık yapılabildiğinden, Vitalik için güvenlik önlemlerinin yeterli olamayabileceğini savundu. Bu bağlamda X tarafında bir ihmal olduğu da tartışılıyor.