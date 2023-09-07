Henley & Partners tarafından yayınlanan bir rapora göre dünya çapında 425 milyon civarında insan kripto para ticareti yapıyor. Bunların yarısına yakını ise Bitcoin kullanıcısı. Veriler, aynı zamanda kaç kişinin kripto milyoneri veya milyarderi olduğunu da gösteriyor.

Son yıllarda kripto para birimlerinin popülaritesi ciddi derecede artış gösterdi. Artık hem Türkiye’de hem de dünyadan milyonlarca insan kripto paraları bir yatırım aracı olarak görüyor. Henley & Partners tarafından paylaşılan bir rapor da dünya çapında kaç kişinin kripto para kullanıcısı olduğunu ortaya koyuyor.

Rapora göre dünyada 425 milyon civarında insan kripto para kullanıyor. Bunların yarısına yakını, yani 200 milyon civarı da lider kripto para birimi Bitcoin’e (BTC) sahip.

Dünyada 88 bin 200 kripto milyoneri, 22 de milyarderi var!

Verilere göre dünyada şu anda 88 bin 200 kişinin kripto varlıklarının değeri 1 milyon dolardan fazla. 100 milyon dolardan fazla kripto varlığa sahip olan kişi sayısı ise 182. Kripto milyarderlerine baktığımızda ise bu sayının sadece 22 olduğunu görüyoruz. Yani yalnızca 22 kişinin kripto varlıklarının değeri 1 milyar dolardan fazla.

Bitcoin milyonerleri ve milyarderlerinin sayısı ise şu şekilde:

En popüler kripto para olan Bitcoin’e de bir bakalım. Buradaki veriler, milyarder sayısının yine az olduğunu; ancak lider kripto para biriminin bazıları için kazançlı bir yatırım olduğunu ortaya koyuyor. Henley & Partners, 40 bin 500 kişinin Bitcoin milyoneri olduğunu söylüyor. Milyarder sayısı ise yalnızca 6 olarak karşımıza çıkıyor.

Rapor, Bitcoin’in çalkantılı bir dönemden geçtiği sıralarda geldi. Dünyanın en büyük kripto para biriminin değeri Ağustos ayında %11 düşmüştü. 2023’ün ilk altı ayında ise %80 civarında artış göstermişti. Bitcoin, bu haberin yazıldığı sıralarda 25 bin 752 dolardan işlem görüyor.