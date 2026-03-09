Tümü Webekno
Uygun Fiyata 6000 mAh Batarya, Dimensity 6300 İşlemci Sunan vivo Y37+ Tanıtıldı

vivo, bütçe dostu Y serisi modellerine Y37+ isimli yepyeni bir telefon daha ekledi. İşte uygun fiyatlı vivo Y37+'ın detayları.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Hem üst düzey özellikler sunan amiral gemileri hem de uygun fiyatlı telefonlarıyla dünya çapında büyük ilgi gören ve ülkemizde de faaliyet gösteren vivo, yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Şimdi ide Çin merkezli teknoloji devi, bütçe dostu Y serisi telefonlarına Y37+ isimli bir model daha ekledi.

vivo Y37+ modeli, arka tarafında sol üste yerleştirilen bir kamera tasarımıyla geliyor. Telefonun ön tarafında ise artık biraz eskide kalmış olarak nitelendirebileceğimiz çentikli tasarım mevcut. Cihaz, uygun fiyatlı bir model. Bu yüzden özelliklerinden pek beklentiniz olmasın. Yine de dikkat çeken birkaç detayı var.

vivo Y37+ neler sunuyor?

vi

vivo Y37+ modelinde 720x1600 çözünürlüğe sahip 90 Hz yenileme hızında 6,74 inç boyutunda düz bir LCD ekran bulunuyor. Bu ekran 1000 nit parlaklık ve 180 Hz dokunma örnekleme hızıyla geliyor. Telefon; mavi, siyah ve altın renklerinde kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Cihaz, MediaTek tarafından geliştirilen orta segment işlemci Dimsensity 6300’den güç alıyor. Ona 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 2.2 depolama eşlik ediyor. Telefonun kutudan Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile çıktığını belirtelim. Ayrıca 5G, çift SIM, NFC, yana yerleştirilmiş parmak izi desteği gibi özellikleri de var.

viv2

Y37+’ın arkasında 13 MP’lik f/2.2 açıklığa sahip tekli kamera bulunuyor. Önde ise 5 MP’lik çentiğe yerleştirilen selfie kamerası var. Cihazın en dikkat çeken kısımlarından olan bataryasının kapasitesi 6000 mAh. 44W’lık hızlı şarj desteği de var. Telefon 230 dolarlık satış fiyatıyla Çin’de piyasaya sürüldü.

vivo Y37+ teknik özellikleri
Ekran 6,74 inç, 720x1600, 90 Hz, LCD
İşlemci Dimsensity 6300
RAM 8 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 13 MP
Ön kamera 5 MP
Batarya 6000 mAh (44W)
İşletim sistemi OriginOS 5 (Android 15)
Akıllı Telefon

