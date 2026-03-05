Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Türkiye'ye de Gelmesi Beklenen vivo X300 FE Tanıtıldı: 6500 mAh Batarya, Snapdragon 8 Gen 5 ve Dahası

vivo, kompakt amiral gemisi telefonu X300 FE'yi Rusya'da listeleyerek sessiz sedasız duyurdu. Cihazın ülkemize de gelmesini bekliyoruz.

Türkiye'ye de Gelmesi Beklenen vivo X300 FE Tanıtıldı: 6500 mAh Batarya, Snapdragon 8 Gen 5 ve Dahası
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de büyük ilgi gören dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden vivo, amiral gemisi X300 serisine çok beklenen daha uygun fiyatlı yeni modelinin Rusya’da sessiz sedasız duyurdu. X300 FE ismiyle gelen cihaz, serideki premium modellerden biraz daha uygun fiyatlı olmasına rağmen özellikleriyle dikkat çekiyor.

Telefonun arka tarafında Google’ın Pixel telefonlarını andıran soldan sağa uzanan pil şeklinde bir kamera adası kullanıldığını görüyoruz. Ön tarafta ise çok ince çerçevelere sahip delikli ekran kullanılmış. Ülkemizde de satışa sunulmasını beklediğimiz cihaz, 190 gram ağırlığa ve 7.99mm kalınlığa sahip.

vivo X300 FE neler sunuyor?

viv1

Kompakt amiral gemisi sınıfına sokabileceğimiz telefon, 120 Hz yenileme hızına ve 1216x2640 piksel çözünürlüğe sahip 5000 nit parlaklık sunan 6,31 inç boyutunda AMOLED bir ekranla geliyor. Cihaz, Snadragon 8 Gen 5 çipten güç alıyor. Bu işlemci, 12 GB DDR5X Ultra RAM ve 512 GB’a kadar çıkan UFS 4.1 depolama seçenekleriyle eşleştirilmiş.

Kutudan Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile çıkan ve 5 yıl Android güncellemesi vadeden telefonun arkasında 50 MP’lik ana, 50 MP’lik telefoto ve 8 MP’lik ultra geniş kamera var. Önde ise 50 MP’lik selfie kamerası görüyoruz.

viv2

Cihaz, 6500 mAh’lik bir bataryayla geliyor ve 90W kablolu, 40W kablosuz şarj desteği sunuyor. Diğer özellikleri arasında ultra sonik ekran içi parmak izi sensörü, çift hoparlör, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 var. Beyaz, mor ve siyah olarak sunulacak telefonun başlangıç fiyatı 770 dolar civarında. Türkiye’ye de gelmesini bekliyoruz ancak bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz.

vivo X300 FE teknik özellikleri
Ekran 6,31 inç, 120 Hz, 1216x2640 piksel, 5000 nit, AMOLED
İşlemci Snapdragon 8 Gen 5
RAM 12 GB
Depolama 256/512 GB
Arka kamera 50 MP + 50 MP + 8 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 6500 mAh (90W)
İşletim sistemi OriginOS 6 (Android 16)
Renk Beyaz, Mor, Siyah
Çok Uygun Fiyata 7000 mAh Batarya, 50 MP Ön Kamera Sunan OPPO A6s Pro Tanıtıldı Çok Uygun Fiyata 7000 mAh Batarya, 50 MP Ön Kamera Sunan OPPO A6s Pro Tanıtıldı
Akıllı Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

Mart 2026 Suzuki Fiyat Listesi: S-Cross'a İndirim Geldi!

Mart 2026 Suzuki Fiyat Listesi: S-Cross'a İndirim Geldi!

Mart 2026 MINI Fiyat Listesi: Countryman Fiyatı 600 Bin TL Düştü!

Mart 2026 MINI Fiyat Listesi: Countryman Fiyatı 600 Bin TL Düştü!

351 TL Değerindeki Bir Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

351 TL Değerindeki Bir Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Efsane Oyun CS:GO, Steam'e Geri Döndü!

Efsane Oyun CS:GO, Steam'e Geri Döndü!

Samsung Yeni Kaydırılabilir Ekranlı Telefon Konseptini Tanıttı [Video]

Samsung Yeni Kaydırılabilir Ekranlı Telefon Konseptini Tanıttı [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com