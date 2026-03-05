Türkiye'ye de Gelmesi Beklenen vivo X300 FE Tanıtıldı: 6500 mAh Batarya, Snapdragon 8 Gen 5 ve Dahası

vivo, kompakt amiral gemisi telefonu X300 FE'yi Rusya'da listeleyerek sessiz sedasız duyurdu. Cihazın ülkemize de gelmesini bekliyoruz.

Türkiye’de de büyük ilgi gören dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden vivo, amiral gemisi X300 serisine çok beklenen daha uygun fiyatlı yeni modelinin Rusya’da sessiz sedasız duyurdu. X300 FE ismiyle gelen cihaz, serideki premium modellerden biraz daha uygun fiyatlı olmasına rağmen özellikleriyle dikkat çekiyor.

Telefonun arka tarafında Google’ın Pixel telefonlarını andıran soldan sağa uzanan pil şeklinde bir kamera adası kullanıldığını görüyoruz. Ön tarafta ise çok ince çerçevelere sahip delikli ekran kullanılmış. Ülkemizde de satışa sunulmasını beklediğimiz cihaz, 190 gram ağırlığa ve 7.99mm kalınlığa sahip.

vivo X300 FE neler sunuyor?

Kompakt amiral gemisi sınıfına sokabileceğimiz telefon, 120 Hz yenileme hızına ve 1216x2640 piksel çözünürlüğe sahip 5000 nit parlaklık sunan 6,31 inç boyutunda AMOLED bir ekranla geliyor. Cihaz, Snadragon 8 Gen 5 çipten güç alıyor. Bu işlemci, 12 GB DDR5X Ultra RAM ve 512 GB’a kadar çıkan UFS 4.1 depolama seçenekleriyle eşleştirilmiş.

Kutudan Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile çıkan ve 5 yıl Android güncellemesi vadeden telefonun arkasında 50 MP’lik ana, 50 MP’lik telefoto ve 8 MP’lik ultra geniş kamera var. Önde ise 50 MP’lik selfie kamerası görüyoruz.

Cihaz, 6500 mAh’lik bir bataryayla geliyor ve 90W kablolu, 40W kablosuz şarj desteği sunuyor. Diğer özellikleri arasında ultra sonik ekran içi parmak izi sensörü, çift hoparlör, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 var. Beyaz, mor ve siyah olarak sunulacak telefonun başlangıç fiyatı 770 dolar civarında. Türkiye’ye de gelmesini bekliyoruz ancak bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz.

vivo X300 FE teknik özellikleri