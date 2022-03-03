Volvo Otomobiller İçin 'Kablosuz Şarj' Teknolojisini Duyurdu

Volvo, elektrikli otomobiller için kablosuz şarj istasyonu geliştirdiğini ve bu sistemi İsveç'in Göteborg şehrinde test edeceğini duyurdu. Test kapsamına alınan Volvo XC40 Recharge modelleri, 3 yıl boyunca bu sistemin ne kadar işlevsel olduğunu ölçecek.

İsveç merkezli otomobil devi Volvo, gelecekte hayatımızın bir parçası haline gelecek elektrikli otomobiller için devrim niteliğinde bir yenilik duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, elektrikli otomobiller için kablosuz şarj teknolojisi geliştirildiği ve bu teknolojinin bazı bölgelerde test edilmeye başlandığı ifade edildi.

Volvo'nun kablosuz şarj testleri, 3 yıl boyunca devam edecek. İsveç'in Göteborg kentinde de hizmet vermekte olan Cabonline isimli taksi kiralama şirketiyle yapılan anlaşmalar kapsamında Volvo XC40 Recharge modelleri, kablosuz şarj teknolojisinin test edildiği ilk otomobil olacak. Peki Volvo'nun elektrikli otomobiller için geliştirdiği kablosuz şarj teknolojisi nasıl kullanılacak?

Aracın doğru yerde durması için 360 derecelik kameralardan faydalanılacak

Aslına bakacak olursak Volvo'nun kablosuz araba şarjı teknolojisi ile akıllı telefonlarda bulunan kablosuz şarj teknolojileri aynı mantığa sahip. Zemine yerleştirilecek olan vericiler ile aracın altına yerleştirilecek bir modülün aynı hizaya getirilmesi, araçların şarj işlemlerini başlatacak. Böylelikle tüketiciler, araçlarından inmeden şarj imkanı yakalamış olacaklar. Volvo, araçtaki modül ile yoldaki vericilerin aynı hizaya getirilmesi için 360 derecelik kameralardan faydalanıp, sürücüye yardımcı da olacak. Bu sayede elektrikli arabayı şarj etmek, hiç olmadığı kadar kolaylaşacak.

Volvo tarafından yapılan açıklamalara göre kablosuz şarj istasyonları, akıllı telefonlardakilerden çok daha gelişmiş olacak. Sistemin gücünün 40 kW civarında olduğunu belirten yetkililer, bu gücün kablolu 50 kW DC hızlı şarj cihazı ile eşdeğer olduğunu söylüyorlar. Yani bu sistemle araçları şarj etmek de yeterince hızlı olacak.

Volvo'nun Göteborg'da gerçekleştireceği test, şirket için yalnızca kablosuz şarj teknolojisinden ibaret olmayacak. Volvo XC40 Recharge'lar, günde 12 saat civarında kullanılacaklar ve yılda en az 100 bin kilometre yol yapacaklar. Bu aslında, Volvo'nun elektrikli otomobillerinin batarya sağlığı ve diğer özelliklerinin de test edilmesini sağlayacak.

Volvo'nun kablosuz şarj teknolojisini tanıttığı video

Kablosuz şarj istasyonunun nasıl çalıştığını gösteren animasyon