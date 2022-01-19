Volvo XC40 Recharge, Türkiye’de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Avrupa’da ‘Yılın Otomobili’ ödülünü alan, tüm dünyada kendisini kanıtlamayı başaran Volvo XC40 Recharge, bugün Türkiye’de satışa sunuldu. Araç, tek donanım paketiyle satışa sunulurken, fiyatı da elbette tüm otomobiller gibi hepimizi üzdü.

Türkiye’deki elektrikli araç piyasası giderek büyümeye devam ederken bugün piyasaya devasa bir üye daha katıldı. Volvo’nun dünya çapında beğenilen tam elektrikli SUV modeli Volvo XC40 Recharge, bugün Türkiye’de satışa sunuldu. Otomobil, özellikleriyle ve tasarımıyla yurt dışında kendisini halihazırda kanıtlamış durumda. Araç, Avrupa’da ‘Yılın Otomobili’ ödülünü kazanmayı başarmıştı.

TOGG piyasaya sürüldüğünde TOGG ile aynı sınıfta yarışacak olan Volvo XC40 Recharge, hem iç hem de dış tasarımıyla göz büyülemeyi başarıyor. Sade ve hafif agresif bir tasarım taşıyan XC40 Recharge, iç bölümünde bir adet bilgi-eğlence ekranına yer veriyor. Aracın gösterge paneli tamamen dijital olurken, direksiyon üstünde ve konsolda sınırlı sayıda fiziksel tuş yer alıyor.

İşte karşınızda Volvo XC40 Recharge

Volvo XC40 Recharge, özellikle donanımıyla kullanıcılarını etkilemeyi başardı. Volvo Cars’ın Kompakt Modüler Mimarisi (CMA) üzerine inşa edilen elektrik model, 78 kWa’lık lityum iyon bataryaya yer veriyor. Dört tekerlekten çekiş sunan aracın elektrikli motoru, 408 beygir üreterek 0’dan 100’e 4,9 saniyede çıkabilmenize olanak tanıyor.

Volvo tarafından sunulan tahmini verilere göre Volvo XC40 Recharge, tamamen dolu bataryayla 418 kilometre menzil sunuyor. Araç, 150 kW hızlı DC şarj ile yalnızca 40 dakikalık bir şarjda %80 batarya seviyesine ulaşıyor. 11 kW hızlı AC şarj ile %100’e şarj süresiyse 8-10 saat sürüyor. 11 kW’lık 1 saatlik şarj ise yaklaşık 50-60 kilometre menzil sunuyor.

Volvo’nun Türkiye’deki elektrikli otomobil yelpazesini genişleten yeni modeli XC40 Recharge, fiyatıylaysa elbette birçoğumuzu üzüyor. Tek bir donanım paketiyle satışa sunulan Volvo XC40 Recharge’ın anahtar teslim bedeli, 1 milyon 274 bin TL olarak açıklandı. Bu paket içinde Mod 2 ve Mod 3 şarj kablosu, 3 yıllık üretici garantisi, 3 yıllık kasko ve yol yardım hizmeti ve 3 yıllık periyodik bakım dahil olacak. Satışlar, Volvo Car Turkey internet sitesinden başlıyor.