İlk zamanlar Wachowski Biladerler olarak adlandırılan ancak sonrasında cinsiyet değiştirip 'Wachowski Kardeşler' adını alan Matrix yapımcısı Lana ve Lilly Wachowski, filmlerde kullandıkları ekipmanları açık artırmaya çıkarma kararı aldı.

Sinema tarihinin ikonik yapımlarından Matrix'i yazıp yöneterek büyük bir üne kavuşan ve aradan geçen 23 yıla rağmen hala saygı gören Wachowski kardeşler, filmlerde kullandıkları eşyaları açık artırmayla satışa çıkardı. Matrix'in yanı sıra V for Vendetta, Sense8 ve Speed Racer gibi filmlerde kullanılan ve sayısı 180'i aşan film ekipmanını trans gençlere destek olmak amacıyla satışa çıkartan kardeşler, tüm geliri Trans Gençliği Koru ve Savun Fonu'na (Protect and Defend Trans Youth) aktaracak.

Kendileri de trans bireyler olan Lana ve Lilly Wachowski kardeşler, yıllar önce kullandıkları aletleri açık artırma ile değerlendirecek. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda duyurulan açık artırma, ABD genelinde trans karşıtı hareketin güçlendiği bir dönemde translara destek olmayı planlıyor.

Matrix'i çeken ekipmanlar açık artırmaya çıkıyor

Karakter figürleri ve DVD setlerini de barındıran ve sayısı 200'e yakın olan eski ekipmanları 'Enter the Matrix: The Wachowski Collection' adı altında açık artırmaya sunacak olan Wachowski kardeşler, ABD'de yükselen trans karşıtlığını kırabilmek istiyor. Kendileri de trans olan kardeşler, birkaç gün önce depolarını temizlerken buldukları eşyaları hayranlara kazandırmayı planlıyor.

Lilly Wachowski, Twitter'da yaptığı paylaşımla açık artırmayı duyururken, bugün geri kalan detaylar da netleşti. "Raiders of the Lost Ark depomuzda biraz bahar temizliği yapıyorduk ve yıllar boyunca topladığımız en iyi hazinelerden bazılarını satmaya/vermeye mutlu bir şekilde karar verdik!! Ahit sandığı yok ama bazıları oldukça büyük ve büyülü eserler!" açıklamalı paylaşımla hayranlarına müjdeyi veren Lilly Wachowski, satışların 12 Mayıs tarihinde başlayacağını duyurdu.