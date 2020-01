Warcraft 3: Reforged, Windows ve Mac İçin Yayınlandı

Son dönemde, yenilenen klasik oyunlar trend oldu ve geliştiricilerin bu konuda oldukça başarılı işler ortaya çıkardıkları söylenebilir. Blizzard, sevilen oyunu Warcraft 3'ü yenilenen özellikleriyle Warcraft 3: Reforged olarak yayınladı.

Warcraft 3ü şimdiye kadar yapılmış en iyi gerçek zamanlı strateji oyunlarından biri ve zamanında bu türde devrim yarattı. Oyun sadece mükemmel savaş ve taktikler sunmakla kalmadı, aynı zamanda oyunculara etkileyici bir hikaye de sundu. Warcraft 3, Reforged ile yenilenen görselleri ve oynanış özellikleriyle Windows ve Mac bilgisayarlara geri döndü.

İlk olarak 2018'de duyurulan Warcraft 3: Reforged, hem orijinal campaign modu Reign of Chaos'u, hem de oyunun genişleme paketi The Frozen Throne'u tek bir pakette topluyor. Her ikisi de gerçek zamanlı strateji oyununun klasik hissini korurken, çeşitli oynanış özellikleri ve grafikleri geliştirildi. Yeni oyunda görseller, oynanabilir 4 ırk, haritalar, ortamlar, yapılar, kullanıcı arayüzü ve daha fazlasına uzanan konularda iyileştirmeler yapıldı.

Warcraft, remastered sürümleriyle yıllara meydan okuyor

Warcraft 3: Reforged, Battle.net aracılığıyla eşleştirme, özel lobiler ve arkadaş desteği gibi çok oyunculu geliştirmeler de aldı. Buna ek olarak Blizzard, Warcraft 3'ün klasik sürümünü Reforged ile aynı istemciye getirecek. Böylece oyuncular oyunun hangi sürümüne sahip olursa olsun, çevrimiçi olarak birbirlerine meydan okuyabilecekler. Blizzard, Warcraft 3 için tüm eski modları desteklemeyi hedefliyor ancak her birini yeni istemciye sorunsuz bir şekilde nasıl getireceği belirsiz.

Blizzard, Warcraft 3: Reforged'ın yanı sıra geliştiricilerin diğer oyunları için de çeşitli dijital öğeler içeren Spoils of War Edition sürümü de sunuyor. Bu sürüm, Reforged'ın kahraman kostümleriyle birlikte, World of Warcraft için bir Meat Wagon, Diablo III için evcil hayvan Mal'Ganis, hem Starcraft II hem de Starcraft Remastered için çeşitli arayüz kaplamaları, oyuncu simgeleri ve Overwatch için spreyler içeriyor. Spoils of War Edition, Battle.net üzerinden 40 dolara satılıyor.

Warcraft 3: Reforged, 30 dolardan satışa sunuldu. Yeni versiyonun beraberinde getirdiği iyileştirmeleri kaldıracak donanıma sahip olup olmadığınızı merak ediyorsanız sistem gereksinimlerine aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca oyunu satın almak için de buraya tıklayabilirsiniz.

Warcraft 3: Reforged sistem gereksinimleri

Minimum

İşlemci: Intel Core i3-530 veya AMD Athlon Phenom II X4 910

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTS 450 veya AMD Radeon HD 5750

RAM: 4 GB

Depolama: 30 GB

İşletim Sistemi: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64-bit (en son versiyon)

Tavsiye Edilen