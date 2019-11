Tamamen Ücretsiz 4 Mükemmel Blizzard Oyunu (Battle.net)

Yıllardır efsaneleşmiş Starcraft II ve Hearthstone gibi birçok oyun çıkartan Blizzard, bu oyunları BattleNet üzerinden oyuncularla buluşturuyor. Biz de bunları bilmeyenler için BattleNet indirme seçeneklerini ve ücretsiz 4 oyunu anlatacağız.

Hikayesi 1991 yılına kadar dayanan Blizzard Entertainment, 1994 yılında çıkardığı Warcraft oyunu ile adını dünya çapında duyurmayı başarmıştı. Oyunlarını çevrimiçi olarak yayımlayan firma, ücretsiz Blizzard oyunları denilince akıllara gelen Starcraft 2 ve Hearthstone gibi efsaneleşmiş birçok oyuna da imza attı.

Blizzard’ın resmi oyun mağazası BattleNet ise Warcraft’ın piyasaya sürülmesinden iki yıl sonra ortaya çıktı. Kurulduğundan itibaren firma oyunlarını bu çevrimiçi servisi üzerinden satmaya başladı. Firmanın ayrıca Türkiye’de de bir ofisi bulunuyor. Blizzard Türkiye ofisi hem oyun geliştirmede hem de oyunların Türkçe destek almaları konusunda yardımcı oluyorlar. Ve daha birçok konuda sıkı çalışmalar içerisindeler.

Birçoğumuz tarafından bilinse de hâlâ bilmeyenler için özellikle tatil haftası öncesi güzel bir liste olacak. Siz de tatilinizde hem Blizzard oyunları oynamak hem de eğlenceli vakitler geçirmek istiyorsanız hemen BattleNet sayfasını ziyaret edebilir ve daha fazla bilgi için BattleNet Google Play Store veya Apple Store uygulamalarını indirebilirsiniz.

BattleNet üzerinden oynanan Blizzard oyunları:

StarCraft:

Tür: RTS

Çıkış yılı: 1998

Platform: PC, Nintendo 64

Boyut: 6,6 GB

Modern strateji oyunlarının atası durumunda olan StarCraft, Amerika’da 1998, Avrupa’da ise 2000’li yılların başında piyasaya sürüldü. RTS oyunları arasında bir hayli popüler olan oyun, Blizzard’ın Warcraft’tan sonraki ilk oyunu. Bu nedenle firma için de anlamı çok büyük.

1998 yapımı bir oyun olmasına rağmen şu ana kadar aldığı güncellemeler ile BattleNet StarCraft sayfasından indirmek istediğinizde 6,6 GB boyutunda bir dosya ile geliyor. Oyunun kendisi kadar hikayesi de dikkat çekmeyi başarmıştı. Farklı dünyaların yer aldığı oyunun hikayesi oyunculara fazla seçim hakkı tanımıyordu.

Farklı evrenler ve dünyaların yer aldığı StarCraft’ta, hikayeler birbirleriyle bağlantılı durumda. Bilgisayara karşı yapılan görevler önce kolay modda başlıyor ancak ilerledikçe daha zor ve eğlenceli görevler de sizleri bekliyor. Eğer oynadığınız oyunlarda hikayeler arıyorsanız, StarCraft içinde fazlasıyla bulacaksınız.

StarCraft’ın ilk oyunu bundan 2-3 yıl öncesine kadar özellikle Kore’de hala çok fazla oynanan bir oyundu. Bu nedenle Blizzard, BattleNet üzerinden oyunun grafiklerinin yenilenmiş ve oyun motorunun iyileştirilmiş StarCraft Remastered piyasaya çıkardı. Ancak bu sürüm içerisinde çok fazla detay ve yenilik barındırmasından dolayı ücretsiz olarak yayımlandı.

StarCraft sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 veya üzeri

İşlemci: Intel Pentium D veya AMD Athlon 64 X2

Bellek: 2 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce 6800 (256 MB) veya ATI Readon X1600 Pro (256 MB)

Depolama: 8 GB

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 veya AMD Athlon 64 X2 5000+

Bellek: 4 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce 8800 GT (512 MB) veya ATI Radeon HD 4850 (512 MB)

Depolama: 8 GB

StarCraft 2 - BattleNet:

Tür: RTS

Çıkış yılı: 2010

Platform: PC

Boyut: 27,7 GB

Abisinin büyük başarısından sonra StarCraft 2, 2010 yılında piyasaya sürüldü. Çıktığı anda büyük ses getirmeyi başaran oyun, BattleNet indirme listelerini de altüst etti. İki oyun da kısa sürede milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başardı. Ancak Starcraft oyunlarının başarısı sadece bununla sınırlı değil.

Blizzard espor sahnesine girişini StarCraft ile yaptı. Günümüzde artık bilmeyenin kalmadığı ve milyonlarca hayranı olan esporun bilgisayardaki ilk oyunlarından biri StarCraft idi. O zamanlar tek rakibi Counter-Strike ile Valve olan Blizzard, espordaki başarısını günümüze kadar getirmeyi başardı. Daha sonra da StarCraft 2 Online ile bunu devam ettirmeyi başardı.

StarCraft 2 o dönem büyük heyecanla oyunu alan hayranlarını muhteşem hikayesi ve ara videoları ile hemen içine çekmeyi başarmıştı. İlk oyundaki Brood War hikayesinden dört yıl sonrasını konu alan senaryo modunda, ilk oyundan da tanıdığımız karakterle kendimizi maceranın ortasında buluyoruz. Eğer siz de StarCraft 2 indirme seçeneklerini merak ediyorsanız BattleNet’i ziyaret edebilirsiniz.

StarCraft 2 sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri

İşlemci: Intel Core 2 Duo veya AMD Athlon 64 X2 5600+

Bellek: 2 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce 7600 GT veya ATI Radeon HD 2600 XT

Depolama: 30 GB

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 veya AMD FX Serisi

Bellek: 4 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 veya AMD Radeon HD 7790

Depolama: 30 GB

Hearthstone:

Tür: Strateji

Çıkış yılı: 2014

Platform: PC, Android, iOS

Boyut: 3,34 GB

Kart oyunları denilince akıllara gelen ilk oyun Hearthstone. Blizzard oyunları arasında da farklı bir yeri olan HS, 2014 yılında ilk olarak Windows ve Mac için çıktı. Ancak uzun yıllar devam eden zirve macerasının ardından Android ve iOS için mobil versiyonu da hayranlarıyla buluştu. Artık bu güzel kart oyunu günün her anında her yerde oynamak için müsait.

Çocukken oynadığımız kart oyunlarını sanal ortama taşıyan Hearthstone, müzikleri ve zengin içeriği ile dikkat çekiyor. Hearthstone deck listelerinde de zaten oyunun ne kadar çeşitlere sahip olduğunu ve oyun yapma taktiklerinin fazlalığını görebilirsiniz. Kart oyunları çok fazla sevilmez. Ancak HS, içeriği ile gerçekten birçok oyuncuyu kendine bağlamayı başarmış durumda.

Oyun ayrıca espor sahnesinde de önemli bir yere sahip. Hatta Hearthstone Türkiye içerisinden de önemli esporcuları barındırıyor. İki ya da üç ayda bir önemli turnuvaların yapıldığı oyunu daha yakından tanımak için bu turnuvaları da takip edebilirsiniz. Ayrıca oyun hâlâ güncelleme almaya ve yenilenmeye devam ediyor. Bu da ne kadar oynarsanız oynayın oyundan sıkılmasını engelliyor.

Hearthstone sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 veya üzeri

İşlemci: Intel Pentium D veya AMD Athlon 64 X2

Bellek: 3 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce 8600 GT veya ATI Radeon HD 2600XT

Depolama: 3 GB

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core 2 Duo (2.2 GHz) veya AMD Athlon 64 X2 (2.6 GHz)

Bellek: 4 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce 240 GT veya ATI Radeon HD 4850

Depolama: 3 GB

Heroes of the Storm:

Tür: RTS, MOBA, Strateji

Çıkış yılı: 2015

Platform: PC

Boyut: 15,50 GB

League of Legends ve Dota 2 gibi MOBA oyunlarının arasında adını fazla duyuramasa da, Blizzard oyunları arasında dikkat çekmeyi başarıyor. Özellikle oyun motoru ve oynanış hikayesi gerçekten Blizzard farkını belli ediyor. İlk olarak 2015 yılında piyasaya çıkan Heroes of the Storm hâlâ oynanan oyunlar arasında yerini alıyor.

Heroes of the Storm Türkiye içerisinde de az da olsa oynanan ama daha çok yurt dışında popüler olan bir oyun. Temel olarak diğer moba oyunlarından ortak öğeler alan HotS, Blizzard’ın kendi eklemeleriyle aslında oynanması zevkli bir oyun. Eğer kendinize bu aralar oynanacak F2P (free-to-play) oyun arıyorsanız bunu bir denemenizi tavsiye ederiz.

Oyunu BattleNet indirme sayfalarından indirebilirsiniz. Yaklaşık 15,50 GB’lık bir indirmeden sonra oyun otomatik olarak kuruluyor. Ancak oyuna giriş yaptıktan sonra birkaç ufak güncelleme daha oluyor. Bu adımlardan sonra direkt kendinizi muhteşem grafiklerin ve hikayenin ortasında bulabilirsiniz.

StarCraft 2 sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 veya üzeri

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 veya AMD Phenom X4

Bellek: 3 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce 8600 GT veya ATI Radeon HD 4650

Depolama: 20 GB

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 veya AMD FX Serisi

Bellek: 4 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce 8600 GT veya ATI Radeon HD 4650

Depolama: 20 GB

90’lı yılların başından itibaren oyun dünyasında saygın bir firma olan Blizzard, birbirinden güzel ve eğlenceli oyunları arasından tamamen ücretsiz olarak oynanabilecek 4 oyununu inceledik. Oyunlar hakkında daha fazla bilgi almak için BattleNet Facebook sayfasını veya sitesini ziyaret edebilirsiniz. Blizzard Türkiye resmi YouTube sayfasından da BattleNet ve oyunların videolarını izleyebilirsiniz.

Ücretisiz BattleNet indirme seçenekleri için de resmi siteyi ziyaret edebilir veya mobil uygulamalarını indirebilirsiniz. Siz de Blizzard oyunları arasında en beğendiğiniz oyunları ve mutlaka oynamalısınız dediklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.