Avrupa Birliği'nin düzenlemelerine uyum sağlamak için çalışan WhatsApp, farklı uygulamalardan mesaj alımını ve gönderimini mümkün kılacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp, iOS için yeni bir güncellemeyi TestFlight beta programına sundu. Bu güncellemedeki en önemli özellik ise Avrupa Birliği düzenlemelerine uygun olarak farklı uygulamalar arasında mesajlaşmanın test edilecek olması.

Android'den sonra iOS'ta da uygulamalar arası mesajlaşma test edilecek

WhatsApp bu güncelleme ile birlikte üçüncü parti sohbet uygulamaları ile WhatsApp arasında mesajlaşılabilmesinin yolunu açacak. Şu anda geliştirme aşamasında olan özellik henüz beta testlerine açılmayacak ancak özelliğin nasıl çalışacağı hakkında bazı bilgilerimiz mevcut.

Android için de benzer bir çalışma yapan WhatsApp, bu güncellemeler ile birlikte WhatsApp hesabı olmayan kişilerin bile platform üzerinden iletişim kurabilmesini sağlayacak. Diyelim ki Telegram kullanıyorsunuz ancak bir mesaj göndermek istediğiniz kişi yalnızca WhatsApp kullanıyor. WhatsApp hesabınız olmasa bile o kişiye mesaj gönderebilecek, o kişiden de gelen mesajları alabileceksiniz. Böylece daha geniş ve daha kapsayıcı bir iletişim deneyimi yaşamak da mümkün hâle gelecek.

Avrupa Birliği düzenlemeleri bu güncellemeleri zorluyor

Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlar Kanunu(DMA) adlı bir düzenlemesi bulunuyor. Bu düzenlemeye göre belirli bir pazarda büyük pay sahibi ve baskın olan firmalar, kullanıcıların farklı uygulamalar da kullanabilmesinin yolunu açmak durumunda, yani suyun başını tutmalarına izin verilmiyor. WhatsApp da bu güncelleme ile birlikte AB'nin bu düzenlemesine uyum sağlamayı amaçlıyor.