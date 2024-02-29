WhatsApp, Windows uygulamasının beta sürümüne "pop-out" adında yeni bir özellik getirdi. Bu özellik sayesinde dilediğiniz sohbeti tıpkı resim içinde resim modunda olduğu gibi ana uygulama dışında küçük bir pencerede devam ettirebileceksiniz.

Günümüzün en önemli anlık mesajlaşma uygulamaları arasında bulunan WhatsApp, konumunu korumak için çeşitli özellikler sunmaya devam ediyor. Firmanın üzerinde çalıştığı son özellik, platforma Windows cihazlar üzerinden erişen kişilerin uygulamayı kullanma hızını oldukça artıracak gibi gözüküyor. Artık sohbetler uygulamadan ayrılabilecek ve tek tek mesajlaşmalar arasında gezinme ihtiyacı ortadan kalkacak.

WhatsApp'ın yeni özelliği olan pop-out sohbetler (çıkarılabilir sohbetler) şu anda WhatsApp'ın Windows 2.2407.9.0 betasında kullanılabiliyor. Kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlayan yenilikler ile kullanıcılar, sohbetler arasında gezinmenin yeni yollarını da tecrübe edebilecek. Bunun için de sohbetleri ana uygulamadan çıkarıp ayrı bir pencereye taşıyabilecekler.

Sohbetler, resim içinde resim modu gibi uygulamadan ayrılabilecek

Diyelim ki iş yerinde bir grubunuz var ve bu grubu sürekli takip etmeniz gerekiyor. Sürekli olarak mesajlar arasında gezinmek yerine bu sohbeti ana uygulamadan ayırıp, ekran boyutlarını ayarlayabildiğiniz ayrı bir pencere içinde ekranınızda konumlandırabileceksiniz. Böylece aynı anda birden fazla sohbeti takip etmek mümkün hâle gelecek. Yeni özellik, çok sayıda konuşmayı idare etmesi gerekenlere büyük bir kolaylık sağlayacak gibi duruyor.

Yeni özellik henüz bütün kullanıcılara açık değil ancak WhatsApp bu özellikleri yavaş yavaş yeni kullanıcılara yayıyor, yani şimdiye kadar görmediyseniz bile yakında özelliği görmeniz mümkün. WhatsApp Windows kullanıyorsanız, Microsoft Store üzerinden son güncellemeleri indirmeniz gerekiyor.