WhatsApp'a Sohbetlerinizi Çok Daha Eğlenceli Hâle Getirecek Çıkartma Önerileri Geliyor!

WhatsApp'a yepyeni bir özellik geliyor. Bu özellik, sohbet sırasında kullandığınız emojilere göre size çıkartma önerileri yapacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu konumundaki WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için her gün yeni özellikler deniyordu. Şimdi ise uygulamaladaki en çok kullanılan özelliklerden biri olan çıkartmalar için önemli bir yeniliğin yolda olduğu görüldü.

WABetaInfo tarafından uygıulamanın iOS sürümünün son betasında fark edilenlere göre WhatsApp’a yakında emoji tabanlı çıkartma önerileri gelecek. Yani yakında uygulama size kullanabileceğiniz çıkartmaları önerecek.

Özellik böyle çalışacak

kre

WABetaInfo tarafından alınan ekran görüntülerine baktığımızda yeni özelliğin nasıl çalışacağı hakkında fikir edinebiliyoruz. Sohbet sırasında yazma kısmına bir emojiyi eklediğinizde sağ tarafta gönderme kısmının hemen yanında yeni bir çıkartma simgesi göreceksiniz. Buraya dokunduğunuzda da emojinizden yola çıkarak size çıkartma önerileri yapılacak.

Örneğin gülen bir emoji kullanıyorsanız buna benzer gülen çıkartmalar görebilirsiniz. Yalnızca çıkartmalar değil, aynı zamanda o emojiyle ilişkili GIF’ler de gösteriliyor. Çıkartmaların oluşturma sürecinde onlarla ilişkilendirilen önceden tanımlanmış emoji bağlantılarına göre seçildiğini de belirtelim. Ancak en başta şirketin kendi çıkartma oluşturucusuyla oluşturulan çıkartmalara destek olmayacak. Bu desteğin eklenip eklenmeyeceği belli değil.

WhatsApp’ın sohbet deneyimini daha da iyileştirecek yeni emoji tabanlı çıkartma önerileri özelliği şu anda test aşamasında. Tam olarak ne zaman geleceğini bilmiyoruz ancak yakında Android ve iPhone’larda kullaılabilir olacağını söyleyebiliriz.

