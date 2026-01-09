Numarasını Bilmediğiniz Kişilere WhatsApp'tan Mesaj Atabileceksiniz

WhatsApp'ın kullanıcı adı özelliğinden yeni bilgiler geldi. Numarasını bilmediğiniz kişilere sadece kullanıcı adı yoluyla mesaj atabileceksiniz. Bu sohbetlerde numaralar her iki taraftan gizlenecek.

WhatsApp, 3 milyarı aşkın kullanıcısıyla dünyanın en popüler online mesajlaşma platformu konumunda. Durum böyle olunca da sürekli uygulamaya yeni özellikler geldiğini görüyoruz. Uzun bir süredir de platformda kullanıcı adı özelliği üzerinde çalışılıyordu. Bu özellik, numaraya ihtiyaç kalmadan tıpkı bir sosyal medya platformu gibi kullanmanızı sağlayacaktı.

Şimdi ise kullanıcı adı özelliğinden yeni bilgiler ortaya çıktı. Yeni bilgiler, WABetaInfo’nun uygulamanın iOS sürümünün son betasında fark edildi. Bu özellikle birlikte kullanıcıların bilgilerine girdiğinizde numaralar gözükmeyecek.

Kullanıcı bilgisi kısmında numara yerine kullanıcı adı gözükecek, sadece kullanıcı adıyla sohbet başlatılabilecek

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere WhatsApp, telefon numarası ihtiyacını ortadan kaldırıp yakında eklenecek kullanıcı adlarını kullanarak sohbet başlatma imkânı sunmaya başlayacak. Sohbet böyle başlatıldığında da kullanıcı bilgisi kısmında telefon numarası yerine kullanıcı adı gözükecek.

Bu özellik, iki tarafın da numaraları görmemesini sağlamasıyla gizlilik ve güvenlik konusunda kritik öneme sahip. Numarası bilinmeyen bir kişiyle yapılan sohbetlerde kişisel bilgiler görmek mümkün olmayacak. Kullanıcı adları normalde numaranın yer aldığı üst kısımda gözükecek. Sohbetlerde de aynı şeyi göreceksiniz. Numarayı sadece o kişi telefonunuzun rehberinde kayıtlıysa görebileceksiniz. Numara olmamasına rağmen mesajlaşma, arama yapma, medya paylaşma, ses kaydı gönderme gibi tüm özellikler kullanılabilecek. Her sohbet uçtan uca şifreli olmaya devam edecek.

WhatsApp’ın kullanıcı adı özelliği uzun bir süredir geliştiriliyor. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında henüz bir bilgi yok. Geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.