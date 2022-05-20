WhatsApp, İşletmeler İçin Yeni 'Ücretsiz' Aracını Duyurdu

İşletmeler için hizmetlerini artırmaya devam eden WhatsApp, bugün işletmelerin müşterileriyle tamamen ücretsiz iletişime geçebilmesini sağlayacak yeni aracını duyurdu. İşletmelerin kendi sistemlerine dakikalar içinde entegre edebildiği yeni araç, WhatsApp Cloud API oldu.

Günümüzün en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, önemli bir duyuru ile karşımıza geldi. Meta CEO’su ve Kurucusu Mark Zuckerberg, yeni paylaştığı duyuruyla birlikte WhatsApp’ın tüm işletmeler ve geliştiriciler için açık kaynaklı API’ının (Uygulama Programlama Arayüzü) yayınlandığı duyuruldu.

Şirketin yayınladığı yeni API, WhatsApp’ın ilk ücretli kurumsal ürünü Business API’ın bulut tabanlı versiyonu Cloud API oldu. Yeni API, Business API’ın yerine tamamen ücretsiz olarak işletmeler ve geliştiricilerin hizmetine sunuldu. Cloud API, Business API’dan farklı olarak doğrudan Meta’nın altyapısında bulunacak.

Küçük işletmeler Business API’a ücret vermek zorunda olmayacak:

Bugüne kadar Vodafone ve BMW gibi pek çok dev şirketin kullandığı Business API’ın aksine Cloud API, özellikle daha küçük işletmeler için kaçınılmaz bir fırsat olacak. Sistemin entegrasyonu, yine Business API’ın aksine günlerce sürmek yerine sadece dakikalar içinde yapılabilecek. İşletmeler, kendi back-end sistemleriyle API’ı birleştirerek WhatsApp’ı müşterileriyle iletişime geçmek için araç olarak kullanabilecekler.

WhatsApp Business’a da yeni özellikler geldi:

İşletmelerin API’a bulaşmadan iletişim kurmalarını sağlayan bir araç olan WhatsApp Business uygulaması da yeni özelliklere kavuşacak. Meta, yaptığı duyuruda uygulamanın bir ücret karşılığında sunulacak yeni ‘güç özelliklerine’ kavuşacağını açıkladı. Bununla birlikte şirket, işletmelerin Facebook ve Instagram Meta uygulamalarındaki çevrimiçi varlıkları üzerinden müşterileri çekmelerine yardımcı olacak yeni özelleştirilebilir WhatsApp sohbet bağlantıları sunacak. Hizmetlerin ücretleriyse ilerleyen günlerde açıklanacak.