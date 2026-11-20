Windows 11 KB5132057 güncellemesi, arama kutusundan yüz tanımaya kadar 28 değişiklik ve hata düzeltmesi getiriyor.

Microsoft, Windows 11’in 25H2 ve 26H2 sürümleri için KB5132057 güncellemesini indirmeye sundu. İsteğe bağlı olarak yükleyebildiğimiz paket, güvenlik yamaları yerine günlük kullanımı kolaylaştıran yeniliklere ve hata düzeltmelerine odaklanıyor.

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Arama kutusundan Bluetooth’u açıp kapatabiliyor, loş ortamda yüz tanımayla daha rahat oturum açabiliyoruz. Dosya aramalarını hızlandıran ve fare imlecini bulmayı kolaylaştıran değişiklikler de var. Kuruluma geçmeden önce bilmemiz gereken ayrıntı ise Güvenli Önyükleme sertifikalarının güncellenmesiyle ilgili.

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Kurulum sırasında ek bir yeniden başlatma olabilir

Güncellemeyi yüklerken bilgisayarımız fazladan bir kez yeniden başlarsa endişelenmemize gerek yok. Microsoft, Güvenli Önyükleme (Secure Boot) sertifikalarının güncellenmesi sırasında böyle bir durum yaşanabileceğini belirtiyor. Bu ek yeniden başlatma, bir defaya mahsus gerçekleşebiliyor.

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Windows Hello loş ortamda ekranı aydınlatıyor

Loş bir odada yüz tanımayla oturum açmaya çalışırken kameranın bizi görmesi zorlaşabiliyor. Güncellemeyle birlikte Windows Hello, yüzümüzü tanıyabilmek için ekran parlaklığını geçici olarak artırıyor. Böylece az ışıkta da hesabımıza hızlıca giriş yapabiliyoruz.

Arama kutusundan ayarları değiştirebiliyoruz

WinUI 3 altyapısıyla yenilenen arama kutusu, promosyon içeriklerinin kaldırılmasıyla daha sade bir görünüme kavuşuyor. Ayarlar menüsünü açmadan karanlık modu veya Bluetooth’u açıp kapatabiliyor, açık pencereleri düzenleyebiliyor ve ekran parlaklığını değiştirebiliyoruz.

Dosya Gezgini’nde de aramalar hızlanıyor. “Bu bilgisayar” bölümündeki aramaların indeks tabanlı yapıya geçmesi sayesinde daha hızlı ve tutarlı sonuçlar alabiliyoruz.

Çalıştır penceresi 94 milisaniyede açılıyor

“Çalıştır” penceresi yeni bir tasarıma kavuşuyor. Gelişmiş ayarlardan etkinleştirebildiğimiz bu pencere, 94 milisaniyede ekrana geliyor. Görünümüyle birlikte açılma hızı da yenileniyor.

Yapışkan Tuşlar’ı kapatmak kolaylaşıyor

Oyun oynarken veya yazı yazarken Yapışkan Tuşlar’ı yanlışlıkla açtığımızda, karşımıza çıkan uyarı üzerinden özelliği hemen ve kalıcı olarak kapatabiliyoruz.

Ekran alıntısı sırasında görünen kenarlığın rengi de değişiyor. Daha önce sarı olan çizgi, daha belirgin görünmesi için kırmızıya dönüyor.

Fare imlecini ekranda bulmakta zorlandığımızda ise yeni göstergeden yararlanabiliyoruz. Özellikle görme zorluğu yaşayanlar ve birden fazla monitör kullananlar için eklenen bu özelliği, Windows + Ctrl + Shift + X kısayoluyla açıp kapatabiliyoruz.

Xbox modu ve widget kullanımı da kolaylaşıyor

Xbox modundayken oyun ekranından ayrılmadan görev çubuğundaki hızlı ayarlara erişebiliyoruz.

Yeni yüklediğimiz bir uygulamanın widget’ı varsa Windows bize bildirim gönderiyor. Bu bildirim üzerinden ilgili widget’ı hemen panoya ekleyebiliyoruz.

Güncelleme ayrıca şu sorunları gideriyor: