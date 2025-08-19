Microsoft'un Windows 10 ile Windows 11 için yayımladığı Defender güncellemesi, SSD ve HDD'leri okunamaz hâle getiriyor. Neyse ki bu sorun, daha çok bir marka tarafından üretilen sabit diskleri etkiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un Windows 10 ile Windows 11 için yayımladığı yeni bir yazılım güncellemesi, bazı bilgisayar sahiplerini çileden çıkarmış durumda. Kullanıcıların sosyal medyada yaptıkları paylaşımlara göre güncellemeyi yükleyenlerin SSD veya HDD sürücüleri okunamaz hâle geliyor. Bu bazen geçici bir durum olarak yaşanırken bazı kullanıcılar ise bilgisayarlarına format atmak zorunda kaldılar.

Kullanıcı geri bildirimlerine göre bilgisayarlardaki sabit diskleri okunamaz hâle getiren hatanın nedeni, Microsoft Defender için gönderilen son güncelleme. Microsoft, konuyla ilgili bir açıklama yapmazken meraklı kullanıcılar da sorunun nedenini tespit edebilmiş durumda değiller. Microsoft'un ne zaman bir düzeltme yayımlayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Daha çok "Phison" markalı sabit diskleri etkiliyor!

Yapılan incelemelerde söz konusu hatanın daha çok Phison isimli bir firma tarafından üretilen SSD ve HDD'leri etkilediği anlaşılmış durumda. Yaptığımız kontrollerde bu üreticiye ait sabit disklerin kullanıldığı bilgisayarların Türkiye'de de bulunduğunu gördük. Yani bu sorun, düşük bir olasılık olsa da sizi de etkileyebilir.

Microsoft Defender güncellemesi sonrası yaşanan hata, Windows 11'in KB5063878 ile KB5063875, Windows 10'un ise KB5063709, KB5063877, KB5063871, KB5063889 sürümlerinde kendini gösteriyor. Eğer şu sıralar bir sorun yaşamaktan endişe duyuyorsanız güncellemeleri ertelemek, sizin için mantıklı bir karar olabilir.