Son haftalarda uzun zamandır beklenen yeni özelliklerini yayımlayan WhatsApp, bir sürpriz özellikle daha gündeme geldi. WhatsApp'ın beta sürümünde görülen yeni özellik, gruplardan ayrıldığınızda artık kimsenin bilgilendirilmemesini sağlayacak.

WhatsApp, son birkaç hafta içinde son görülmemizi istediğimiz kişiye kapatma, gruplarda anket başlatma ve mesajlara emojiyle tepki verme gibi oldukça kullanışlı ve uzun zamandır beklenen bazı özelliklerini yayımlamıştı. Platform, bugün de yeniden pek çok kişinin dilediği bir özelliğini yakında getireceği haberiyle başlıklara taşındı.

WhatsApp’ın son beta sürümünden paylaşılan yeni bilgilere göre kullanıcılar, artık sessiz sedasız üye oldukları gruptan ayrılabilecekler. Günümüzde gruptan ayrılınca sohbet ekranında kişinin gruptan ayrıldığına dair mesaj yer alırken, artık bu konuda tüm grup üyelerine bilgilendirme yapılmayacak.

Gruptan ayrılınca sadece grup yöneticileri bilgilendirilecek

Yeni keşfedilen özellikle birlikte bir WhatsApp grubundan ayrılmak istediğinizde emin olup olmadığınızı soran bir pencere gözükecek. Bu pencerede aynı zamanda “Gruptan ayrıldığınızda yalnızca siz ve grup yöneticileri bilgilendirilecek.” şeklinde bir yazı yer alacak. Yani gruptan ayrıldığınıza dair bilgi, tüm grup üyeleri yerine sadece grup yöneticilerine sunulacak.

Söz konusu ekran görüntüsü WhatsApp’ın masaüstü uygulamasının beta sürümünden alındı. Özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyorken beta sürümünde yer alması, önümüzdeki haftalarda özelliğe kavuşabileceğimiz anlamına geliyor.