Watomatic adlı açık kaynak kodlu Android uygulaması, size WhatsApp'tan mesaj atan kişilere hangi mesajlaşma uygulamasına geçiş yaptığınızı otomatik olarak bildiriyor. Böylece tüm kişi listenize tek tek mesaj atmanız gerekmiyor.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, defalarca ertelenen yeni Gizlilik Sözleşmesi'ni 15 Mayıs itibarıyla yürürlüğe koyacak. Şirket her ne kadar Gizlilik Sözleşmesi'ni kabul etmeyen hesapları silmeyeceğini açıklamış olsa da uygulamanın işlevselliği günden güne azaltılacak. Dolayısı ile sözleşmeyi kabul etmek istemeyen pek çok kullanıcı WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamalarına göç başlatmış durumda.

Hangi mesajlaşma uygulamasını kullanacağınızı seçmekte tamamen özgür olsanız da insanların size ulaşabilmesi için hangi mesajlaşma uygulamasını kullandığınızı bilmesi gerekiyor. Bazı Android uygulamaları, size WhatsApp'tan ulaşmaya çalışan kullanıcılara otomatik yanıtlar göndererek hangi mesajlaşma uygulamasına geçiş yaptığınızı bildirebiliyor.

En az izin isteyen uygulama: Watomatic

Tahmin edebileceğiniz gibi uygulamaların gelen WhatsApp mesajlarına otomatik yanıt verebilmesi için bazı özel izinlere ihtiyaç duyuyor. Watomatic adlı uygulama, yalnızca bildirimlere erişim izni isteyerek en az izinle WhatsApp mesajlara otomatik yanıt verebilen uygulamalar arasında yer alıyor.

Açık kaynaklı bir Android uygulaması olan Watomatic'te dilediğiniz otomatik mesajı belirleyebiliyorsunuz. Hem WhatsApp hem de Facebook Messenger ile entegre çalışabilen uygulamada dilerseniz grup sohbetlerinden gelen mesajlara otomatik yanıt verilmesini engelleyebiliyor ya da her bir sohbete günde kaç adet otomatik mesaj gönderilebileceğini belirleyebiliyorsunuz.

Haberimizin başında da aktardığımız gibi sık kullandığınız mesajlaşma uygulamasını değiştirmeyi planlıyorsanız ve hangi mesajlaşma uygulamasına geçiş yaptığınızı kişi listenizdekilere tek tek bildirmek istemiyorsanız Watomatic, günü kurtaran bir uygulama olarak değerlendirilebilir. Watomatic'i doğrudan Google Play Store'dan indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.