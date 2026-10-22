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Apple, Mesajlar Uygulamasındaki Sinir Bozucu Sorunu Sonunda Çözüyor!

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Apple, Mesajlar uygulamasında sessize alınan sohbetlerin okunmamış bildirim sayısını artırmasına neden olan sorunu çözmeye hazırlanıyor.

Apple, Mesajlar Uygulamasındaki Sinir Bozucu Sorunu Sonunda Çözüyor!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Ana ekrandaki kırmızı bildirim rozetlerinin birikmesi, pek çok kişinin canını sıkabiliyor. Şimdiye kadar bir sohbeti sessize alsanız bile o gruptan gelen mesajlar, uygulama simgesindeki okunmamış bildirim sayısını artırmaya devam ediyordu.

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iOS 27.2 kodlarında ortaya çıkan yenilik, özellikle hareketli grup sohbetlerinden bunalan kullanıcıları sevindirecek. Zira Apple, bu sorunu çözmek için harekete geçti.

Kırmızı Bildirim Rozetleri Tarih Olabilir

Yeni sistemle birlikte ana ekrandaki bildirim sayısı, yalnızca gerçekten takip etmek istediğiniz kişilerden gelen mesajları yansıtacak. Böylece yoğun grup sohbetleri yüzünden sürekli gözünüze çarpan kırmızı bildirim rozetlerinden kurtulabileceksiniz. Özelliğin iOS 27.2 ile mi yoksa sonraki bir güncellemeyle mi geleceği henüz belli değil.

Özellikle telefonunu sade tutmayı ve bildirimleri en aza indirmeyi tercih edenler, yoğun grup sohbetleri nedeniyle sürekli okunmamış mesajları varmış gibi görünen o sayaçla uğraşmak zorunda kalmayacak.

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