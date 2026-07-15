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Telegram'a Dev Güncelleme: 350 Milyon GIF ve Yeni Topluluk Sistemi

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Telegram, kullanıcı deneyimini geliştiren kapsamlı bir güncelleme yayınladı. Yeni sürümle birlikte zengin metin düzenleme araçları, topluluk yapıları ve gelişmiş GIF arama sistemi platforma eklendi.

Telegram'a Dev Güncelleme: 350 Milyon GIF ve Yeni Topluluk Sistemi
Deniz Şen Deniz Şen /

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram, yeni güncellemesiyle dikkat çeken birçok özelliği kullanıcılarla buluşturdu. Şirket, özellikle içerik üreticileri, topluluk yöneticileri ve yoğun grup kullanıcılarını hedefleyen yenilikler sunduğunu açıkladı.

Güncelleme kapsamında gelişmiş metin düzenleme araçları, topluluk sistemi, gruplarda daha düzenli bot kullanımı ve yüz milyonlarca GIF'e erişim sağlayan yeni arama altyapısı kullanıma açıldı. İşte Telegram'ın son güncellemesiyle gelen yenilikler...

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Gelişmiş zengin metin düzenleyici kullanıma sunuldu

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Telegram'ın yeni güncellemesindeki en dikkat çekici yeniliklerden biri gelişmiş metin düzenleyici oldu. Kullanıcılar artık mesajlarında tablolar, listeler, alıntılar ve kod blokları gibi gelişmiş biçimlendirme seçeneklerinden yararlanabilecek. Bununla birlikte fotoğraf ve videolar da mesajların içerisine doğrudan eklenebilecek. Telegram, yeni düzenleyicinin hem görsel hem de kolay kullanılabilen bir arayüzle tasarlandığını belirtiyor.

Yapay zeka destekli metin oluşturma desteği

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre yeni düzenleyici, Cocoon destekli yapay zeka araçlarıyla da entegre çalışıyor. Bu sayede kullanıcılar metin oluşturma konusunda yapay zekadan yardım alabilecek. Telegram, bu sistemin gizlilik odaklı şekilde geliştirildiğini ve kullanıcı verilerinin korunmasına önem verildiğini vurguluyor.

Topluluk sistemi ile sohbetler bir araya geliyor

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Yeni güncellemenin bir diğer önemli yeniliği ise topluluk özelliği oldu. Artık birden fazla grup, kanal ve bot ortak bir konu etrafında topluluk çatısı altında bir araya getirilebilecek. Topluluk üyeleri bağlantılı sohbetleri görüntüleyebilecek ve ilgilendikleri gruplara hızlı şekilde katılım sağlayabilecek. Bu özellik özellikle büyük kullanıcı topluluklarının yönetimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

GIF arama sistemi büyük ölçüde genişletildi

Telegram, GIF tarafında da önemli bir yenilik duyurdu. Güncellemeyle birlikte kullanıcılar artık GIF paneli üzerinden 36 farklı dilde arama yapabilecek.

Şirketin açıklamasına göre yeni sistem, açık kaynaklı yapay zeka modelleri tarafından çevrimdışı olarak indekslenen 350 milyondan fazla herkese açık GIF'e erişim sağlıyor. Böylece kullanıcılar istedikleri animasyonları çok daha hızlı bulabilecek.

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