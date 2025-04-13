WhatsApp, ülkemizden hâlâ erişilemeyen Meta AI yapay zekâ sohbet botuna hafıza özelliği getirmeyi planlıyor.

Dünyanın en büyük mesajlaşma platformu WhatsApp da diğer birçok platform gibi yapay zekâ teknolojilerini uygulamasına entegre etmeye başlamıştı. Meta AI altında gelen ve sohbet botu başta olmak üzere birçok aracı kullanıcılarla buluşturan bu özelliklere maalesef Türkiye’den hâlâ ulaşamıyorduk.

Şimdi ise WABetaInfo tarafından uygulamanın son betasında görülen bir yenilik, WhatsApp’taki Meta AI’ın iyice ChatGPT gibi çalışmaya başlayacağını gösterdi.

Hafıza özelliği geliyor

Yukarıdaki ekran görüntülerinden de görebileceğiniz üzere WhatsApp’ın yapay zekâsı, yakın zamanda “hafıza” özelliği kazanacak. Bu da Meta AI’ın kullanıcıyla ilgili şeyleri hatırlayabileceği anlamına geliyor.

Yapay zekâ aracı; geçmişte yaptığınız konuşmalar, tercihleriniz, konuşma şekliniz ve hatta alerjilerinize kadar sizinle ilgili her şeyi hatırlayabilecek. Böylece onunla çok daha kişiselleştirilmiş bir konuşma deneyimi yaşamak mümkün olacak, size özel önerilerde bulunabilecek. Bilgiler, yapay zekâdan hatırlaması istendiğinde hafızaya kaydedilecek.

Bu özellik şu anda test aşamasında. Ne zaman geleceğine dair bir bilgi yok. Umarız Meta, WhatsApp’ın yapay zekâ özelliklerini yakında Türkiye’ye de getirir ve bu tarz yararlı işlevlere bizler de ulaşabiliriz.