WhatsApp'a Bazı Kullanıcıları Çok Sevindirecek Bir Özellik Geliyor

WhatsApp, sohbetlerdeki emojilerin, çıkartmaların ve GIF'lerin animasyonlarını kapatmanızı sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getirmek için düzenli olarak yeni özellikler test ediyordu. Öyle ki her hafta farklı bir özelliği sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi ise bazen cidden sinir bozucu olabilen bir şeyi ortadan kaldırabilecek bir yenilik geleceği ortaya çıktı.

WABetaInfo tarafından uygulamanın Android versiyonunun son beta sürümünde fark edilen özellik, sohbetlerdeki animasyonlar ve GIF’ler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlıyor.

Emoji, sticker ve GIF’leri kapatabileceksiniz

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsünden de görebildiğiniz üzere yakında kullanıcılar, sohbetlerde kullanılan emojiler, sticker’lar ve GIF’lerin animasyonlarını kapatma imkânına sahip olacak. Bunu, ayarlardaki animasyon kısmında yapabileceksiniz. İsterseniz hepsini isterseniz de bazılarını kapatabileceksiniz.

Emojileri kapattığınızda yakın zamanda uygulamaya gelen emoji animasyonları kapanıyor. Yani öyle tamamen emojileri kapatma gibi bir durum yok. Kapandığında sadece statik, yani hareketsiz olarak gözükecekler. Sticker’larda da aynı durum mevcut. GIF’ler kapatıldığında ise sadece manuel olarak çalışacaklar. Yani üstüne tıklamadığınız sürece GIF’ler hareketsiz duracak.

WhatsApp’ta bazı insanlar sürekli GIF’ler, sticker’lar ile etkileşim kurmayı sevebiliyor. Bu da herkesin sevdiği bir şey değil. Yeni özellikle bunu kapatabileceksiniz ve daha size özel bir sohbet deneyimi yaşayabileceksiniz. Özellik şu anda test aşamasında. Tam tarihi belli olmasa da yakın zamanda geleceğini söyleyebiliriz.