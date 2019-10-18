WhatsApp’ın Türkiye’deki Kullanıcı Sayısı İlk Kez Açıklandı

Uzun yıllardır Facebook bünyesinde hizmet veren anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın, Türkiye’deki net kullanıcı sayısı ilk kez açıklandı. Türkiye’nin en çok kullanılan uygulaması, yakaladığı yüksek oranlar ile WhatsApp oldu.

İnternet ölçüm ve araştırmaları merkezi Gemius Türkiye, en güncel verilere göre Facebook’un anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp hakkında önemli detaylar sundu. Türkiye’de en çok kullanıcıya erişen uygulamaların analiz edildiği rapora göre lider WhatsApp oldu.

Listenin geri kalanı önümüzdeki hafta İstanbul’da düzenlenecek olan Webrazzi Summit 2019’da açıklanacak. Şu an için net bilgiler yalnızca WhatsApp ile sınırlı. Türkiye’deki mobil kullanıcıların %87,1’i WhatsApp’ı aktif olarak kullanıyor. Asıl konu ise bu kullanıcıların oranı değil, sayısı.

WhatsApp Türkiye’deki kullanıcı sayısı: 43 milyon 464 bin!

Bu sayısının sadece tekil kullanıcıları ifade ettiğini ve Eylül 2019 verilerine dayandığını söyleyelim. Facebook, kullanıcı sayısını herhangi bir olağanüstü durum gerçekleşmedikçe net rakamlarla ifade etmeyi sevmiyor. Bu nedenle Gemius gibi internet ajanslarının verileri pazar için büyük önem taşıyor.

Peki WhatsApp kullanıcı sayısı nasıl belirlendi?

Gemius’un geliştirdiği mobil uygulama reyting yazılımı sayesinde, şirketin Polonya’daki merkezinde veriler bir süredir yakından takip ediliyor. Eylül ayından itibaren söz konusu veri işleme yöntemleri Türkiye için de kullanılmaya başlandı. Türkiye’deki internet kullanıcılarının sosyo-demografisini baz alan firma verileri sürekli olarak güncel tutuyor.