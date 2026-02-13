Tümü Webekno
Spotify, Yapay Zekâya Teslim Olduğunu Açıkladı: “En İyi Yazılımcılarımız Aylardır Kod Yazmıyor!”

Spotify, 2025’in son çeyrek finansal toplantısında dikkat çeken bir itirafta bulundu. Şirketin en iyi geliştiricilerinin Aralık 2025’ten bu yana tek satır kod yazmadığı açıklandı. Bunun nedeni ise üretken yapay zekâ sistemleri. Peki Spotify’da neler oluyor?

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Spotify, yapay zekâ tarafında işi bir üst seviyeye taşımış gibi görünüyor. Şirketin eş CEO’su Gustav Söderström, yatırımcı toplantısında yaptığı açıklamada en iyi geliştiricilerinin aylardır tek satır kod yazmadığını söyledi. Evet, yanlış okumadınız. Kod yazmıyorlar.

Bu durum “Yazılımcıların sonu mu geliyor?” tartışmasını yeniden alevlendirdi. Ancak Spotify’ın anlattıklarına bakılırsa mesele işten çıkarma değil; üretkenliği bambaşka bir seviyeye taşımak.

Spotify’ın Gizli Silahı: Honk ve Claude Code

Spotify mühendisleri şirket içinde geliştirilen “Honk” isimli bir sistem kullanıyor. Bu sistem, üretken yapay zekâ modeli Claude Code ile entegre çalışıyor. Yani geliştiriciler doğrudan kod yazmak yerine, ne yapılması gerektiğini söylüyor; yapay zekâ yazıyor.

Verilen örnek oldukça çarpıcı: Bir Spotify mühendisi sabah işe giderken telefonunu açıp Slack üzerinden Claude’a iOS uygulamasında bir hatayı düzeltmesini ya da yeni özellik eklemesini söylüyor. Claude işlemi tamamlıyor, güncel sürümü yine Slack üzerinden gönderiyor ve geliştirici ofise varmadan güncelleme canlıya alınabiliyor.

2025 Boyunca 50’den Fazla Yeni Özellik Geldi

Spotify, 2025 boyunca uygulamasına 50’den fazla yeni özellik eklediğini açıkladı. Son haftalarda duyurulan AI destekli çalma listesi, sesli kitap eşleştirme ve bu şarkı hakkında gibi yenilikler de bu sistemin ürünü.

Şirket, Honk sayesinde geliştirme ve dağıtım süreçlerinin “olağanüstü hızlandığını” söylüyor. Üstelik yönetime göre bu daha başlangıç.

