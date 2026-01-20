WhatsApp Web, Google Meet ve Zoom'a Rakip Oluyor: İşte Yeni Özellik

WhatsApp Web'e çok uzun süredir beklenen bir özellik geliyor. Gruplarda nihayet sesli ve görüntülü arama yapabileceksiniz.

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu WhatsApp’ın bilgisayarlar üzerinden kullanılan Web sürümü de kullanıcılar arasında çok popülerdi. Ancak WhatsApp Web’de mobildeki bazı özellikler bulunmuyordu. Bunlardan biri de** grup sohbetlerinde sesli ve görüntülü aramaydı**.

Çok uzun süredir beklenen bu özelliğin nihayet yakında geleceği ortaya çıktı. WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre WhatsApp, çok yakında web sürümünde gruplarda sesli ve görüntülü arama sunacak.

WhatsApp Web’de gruplarda arama yapılabilecek

Yukarıdan paylaşılan ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere tıpkı WhatsApp’ın mobil uygulamasında olduğu gibi web sürümünde de gruplara arama özelliği eklenmiş. Direkt olarak grup bilgisi kısmında “Arama” isimli yeni bir bölüm yer alacak. Buradan “Sesli” veya “Görüntülü” şeklinde arama türünü seçip o grupta arama yapabileceksiniz.

Bu özellik hâlihazırda WhatsApp’ın masaüstü uygulamasında vardı. Ancak tarayıcıdan eriştiğimiz WhatsApp Web’de yoktu. Yakında artık her yerde erişilebilir hâle gelecek. Ne zaman çıkış yapacağını şimdilik bilmiyoruz. Şu anda test aşamasında. Kullanıma sunulduğunda sizleri bilgilendireceğiz.