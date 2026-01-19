Tümü Webekno
WhatsApp'ın GIF Kütüphanesi Tamamen Değişiyor: Tenor Devri Sona Eriyor!

WhatsApp, önümüzdeki yaza kadar mevcut GIF kütüphanesi Tenor'u Klipy ile değiştirmeye hazırlanıyor. Peki bu değişikliğin sebebi ne ve etkileri nasıl olacak?

WhatsApp, GIF aramalarında önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Popüler mesajlaşma uygulaması, uzun süredir kullandığı Tenor hizmetini bırakıp yerine Klipy’yi entegre etmeye hazırlanıyor.

Değişikliğin arkasındaki neden ise Tenor'un 30 Haziran 2026 itibarıyla API hizmetlerini tamamen kapatacak olması. Yeni geliştirici başvurularını da durduran platformun devre dışı kalmasıyla birlikte WhatsApp, kullanıcıların GIF paylaşımında sorun yaşamaması için rotasını Klipy’ye çevirmiş durumda.

Tenor, API hizmetlerini tamamen kapatıyor

2

Klipy geniş bir GIF, meme ve sticker arşivine sahip bir içerik platformu. WhatsApp, bu değişiklikle birlikte Tenor kullanan hesapları otomatik olarak Klipy’ye geçirecek. Yani kullanıcıların ekstra bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Paylaşılan GIF’lerde ise artık “Klipy” etiketi yer alacak.

Şu anda WhatsApp’ta GIF aramaları Giphy ve Tenor üzerinden yapılıyor. Bazı kullanıcılar ise bulunduğu ülkeye göre yalnızca tek bir hizmete erişebiliyor. Tenor’un kapanmasıyla birlikte bu kullanıcılar Klipy’ye yönlendirilecek, Giphy kullananlar ise bu değişiklikten etkilenmeyecek.

Üstelik bu geçiş sadece WhatsApp’a özel değil. Discord gibi Tenor’a bağlı diğer platformlar da şimdiden Klipy’ye geçiş sürecini başlatmış durumda. WhatsApp kesin bir tarih vermese de tüm sürecin 1 Temmuz 2026’dan önce tamamlanması bekleniyor.

