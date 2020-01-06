Wi-Fi Tam Çekerken İnternet Neden Yavaşlar? İşte Çözümü

Akıllı telefon ve bilgisayar gibi internetle sık sık haşır neşir olan cihazlarda Wi-Fi çekim gücü yüksek olmasına rağmen düşük internet hızı problemiyle karşılaşılabilir. Bu durumun sebebini ve düşük internet hızını düzeltmek için uygulayabileceğiniz çözüm önerilerini sıralıyoruz.

İnternet hızının olması gerekenden düşük olmasının birçok muhtemel sebebi var. Örneğin internete bağlanmaya çalıştığınız cihazda sorun olabilir, modeminizde ya da yönlendiricinizde işler yolunda gitmiyor olabilir. Hatta kablosuz bağlantılarda Wi-Fi sinyali çok güçlü olmasına rağmen internet hızınızda düşüklük yaşıyor olabilirsiniz. Böylesine fazla muhtemel sebep varken sorunun neyden kaynaklandığını bulmak zorlaşabilir.

Bahsettiğimiz zorluğu gidermek adına düşük internet hızı sorunu yaşarken uygulayabileceğiniz çözüm yöntemlerini basitten ayrıntılıya doğru sıraladık. Sizin tarafınızdan kaynaklı bir sorun yaşıyorsanız yazının sonuna ulaştığınızda normal internet hızınıza kavuşmuş olacaksınız.

Başlamadan önce aklınızda bulunma ihtimali olan bir soru işaretine açıklık getirelim ki sorunun neyden kaynaklandığını bulmaya çalışırken daha az zorlanın. İnternet hızınızın düşük olmasına rağmen Wi-Fi çekim gücünün yüksek olması kafanızı karıştırıyor olabilir. O yüzden öncelikle bu durumun sebebini açıklayalım.

Wi-Fi tam çekse de bu internet hızınızın kesinlikle yüksek olacağı anlamına gelmez:

Kablosuz bağlantılarda modeme olan yakınlığın hızla doğru orantılı olduğu düşünülür. Aslında doğru olan bu düşünce, bazı koşullar altında doğruluğunu yitirebiliyor. İlk olarak bir kafa karışıklığını giderelim. Sonrasında internet bağlantınızı olması gerektiği hıza nasıl getirebileceğinizin yollarını anlatmaya başlayacağız.

Wi-Fi simgesinde gösterilen çekim gücü sadece internete bağlanan cihazınızın modemle ne kadar sağlıklı bir iletişim kurabildiğini gösterir. Yani sorun doğrudan modeminizde ya da cihazınızda ise modemle cihazın kurduğu bağlantı internet hızının yüksek olacağı anlamına gelmez.

Tabii ki iyi bir bağlantı, interneti verimli bir şekilde kullanmanın kilit noktalarından biridir. Ancak Wi-Fi bağlantısının tam çekmesi her zaman için interneti verimli bir şekilde kullanabileceğiniz anlamına gelmez. O yüzden biz de Wi-Fi tam çekmesine rağmen yavaş olan internet bağlantınızı düzeltmenize yardımcı olabilecek birkaç yöntem paylaşacağız.

Wi-Fi hız sorunu çözüm yolları:

İnternet yavaş demeden önce birden fazla siteye girmeyi deneyin:

Yaşadığınız sorunu henüz bir ya da iki siteye bağlanmaya çalışırken tecrübe ediyorsanız, ilk olarak birkaç farklı siteye bağlanmaya çalışarak sizin tarafınızda bir sorun olduğundan emin olun. Bazen bağlanmaya çalıştığınız sitenin sunucularında yaşanan aksaklıklardan dolayı kendi internetiniz yavaşmış gibi düşünebilirsiniz.

Eğer başka sitelerde de sorun yaşıyorsanız bir de farklı cihazlar ile internet bağlantınızı kontrol etmenizi öneriyoruz. Böylelikle sorunun cihaz ile alakalı olup olmadığının tespitini yapabilirsiniz. Başka cihazlarda da sorun devam ederse ya da deneyebileceğiniz farklı bir cihaz yoksa bir sonraki adımlara geçebilirsiniz.

Wi-Fi hız testi yaparak kullandığınız tarife ile karşılaştırın:

Sorunun sizden kaynaklı olduğuna karar verip çözüm yollarını uygulamaya başlamadan önce hız testi yaparak emin olmanızda fayda var. Wi-Fi hız testine başlamadan önce hâli hazırda interneti kullanan tüm işlemleri durdurun ki aldığınız sonuç yanıltıcı olmasın.

Testi gerçekleştirmek için Speedtest.net gibi güvenilir siteleri kullanabilirsiniz. Testin sonunda “Download” sekmesi altında aldığınız sonucun kullandığınız internet paketinizle orantılı olup olmadığını kontrol edin. İnternet hızınızı bilmiyorsanız faturanızda ya da internet sağlayıcınızın internet sitesinde ilgili bilgiyi bulabilirsiniz.

Hız testi tamamlandıktan sonra aldığınız sonuç kullandığınız internet paketiyle uyumlu değilse bir sonraki adıma geçin. Eğer aldığınız sonucun doğru olduğunu düşünüyorsanız adımlara devam etmeden önce internet sağlayıcınızla bu aşamada görüşmenizde fayda var.

Ağ bağdaştırıcılarınızı güncelleyin:

Yavaş internet sorununu bir bilgisayarda yaşıyorsanız buna sebep olan şey güncel olmayan ağ bağdaştırıcıları olabilir. Ağ bağdaştırıcılarını bulmak ve güncellemek için yapmanız gereken şey oldukça basit. İlk olarak “Aygıt Yöneticisi” isimli uygulamayı çalıştırın. Açılan ekranda “Ağ bağdaştırıcıları” isimli sekmeyi genişletin.

Birden fazla bağdaştırıcı görüntülenebilir. Eğer simgesinde sarı üçgen içinde ünlem işareti gösteren bir bağdaştırıcı bulunuyorsa bir sorun var demektir. Ünlem işareti olan bağdaştırıcıya sağ tıklayarak “Sürücüyü güncelleştir” seçeneğine basabilirsiniz. Eğer bu şekilde güncelleştirme işlemini gerçekleştiremezseniz ürünün kendi internet sitesine girerek en güncel sürücüyü indirip kendiniz kurabilirsiniz.

Arka planda interneti kullanan uygulamalar olup olmadığını kontrol edin:

Bilgisayarınızda size fark ettirmeden internete bağlanarak yavaşlamaya sebep olan uygulamalar olabilir. Hangi uygulamanın ne kadar internet kullandığını görmek için birkaç basit adımı uygulamanız gerekiyor:

Görev yöneticisini açın.

açın. “ Performans ” sekmesine tıklayın.

” sekmesine tıklayın. Sol taraftan “ Ağ ” seçeneğine basın.

” seçeneğine basın. Aşağıda bulunan “ Kaynak İzleyicisini Aç ” tuşuna tıklayın.

” tuşuna tıklayın. Açılan pencerede “Ağ Etkinliği olan İşlemler” bölümünü inceleyin.

Ağ Etkinliği olan İşlemler bölümünde o sırada interneti kullanan tüm uygulamalar ve ne kadar veri kullandığı görüntülenecek. Veri kullanımının seviyesini görmek için “Gönder (B/sn)” isimli sekmeye bakmanız gerekiyor. İsterseniz çok kullanımdan az kullanıma doğru sıralamak için “Gönder (B/sn)” tuşuna basabilirsiniz. Ne olduğunu bilmediğiniz uygulamalara sağ tıklayarak “İşlemi Sonlandır” tuşuna basın.

Modeminizi ve varsa yönlendiricinizi kapatıp yeniden açın:

Çok bâriz gibi görünen bir çözüm olsa da modem ve yönlendiricileri ilk aşamada yeniden başlatmanız gerektiğini hatırlatmak istedik. Karmaşık işlemler gerçekleştiren çoğu elektronik alet gibi modem ve yönlendiriciler de bir noktada yaşadıkları bir tıkanma sonucunda çalışmaları gerektiği gibi çalışmayabilirler.

Modem ve yönlendiricilerinizi yeniden başlatmak için ilk olarak güç düğmelerine basarak kapatın. Daha sonra güç kablolarını çıkarıp birkaç dakika bekleyin. Kabloları takıp cihazları yeniden başlattığınızda modemin internet bağlantısı kurması biraz süre alabilir. Modeminizin üstündeki internet sembolünün altındaki ışık yanmaya başladıktan sonra internetin ne durumda olduğunu test edebilirsiniz.

İnternete bağlı cihaz sayısını azaltın:

Evinizde interneti kullanan farklı cihazlar varsa şimdilik interneti kullanan cihaz sayısını bire indirin. İnternet hızınız o sırada bağlı olan tüm cihazlara yetecek kadar yüksek olmayabilir. Özellikle indirme yapan, Netflix gibi yayın servislerine bağlı cihazlar varsa internet hızınız olumsuz yönde etkileniyor olabilir.

Eğer sorunu bu şekilde çözdüyseniz, aynı zamanda sık sık yaşadığınız bir sorun ise kullandığınız internet paketinizi yükseltme zamanınız gelmiş olabilir. Sorun düzelmediyse bir sonraki adıma geçerek çözüm yollarını denemeye devam edebilirsiniz.

DNS adresinizi değiştirin:

Cihazınızın kullandığı DNS adresi normal şartlar altında internet sağlayıcınız tarafından sağlanır. Eğer sağlayıcınız tarafından verilen DNS adresinde bir yavaşlama söz konusuysa bu sizin internet hızınızı da etkileyecektir. Çünkü DNS internette yaptığınız her şeyden sorumludur. DNS’in çalışma mantığını bir örnek üzerinden açıklayarak daha iyi bir anlatım sağlayabiliriz:

Bir cihaz üzerinden “www.youtube.com” adresine bağlanacağınız zaman, cihaz bağlı olduğu DNS adresine “www.youtube.com sitesinin IP adresi ne?” tarzında bir soru yönlendirir. DNS adresinin verdiği cevaptan sonra cihaz bu IP adresine bağlanır. Eğer DNS adresinde bir yavaşlık söz konusuysa cihazın aldığı cevapta gecikme olur. Dolayısıyla internet hızı yavaşlar.

Böylelikle Wi-Fi tam çekerken yavaş olan internet sorununu nasıl çözebileceğinizi anlattığımız yazımızın sonuna geldik. Dileriz yaşadığınız sorunu verdiğimiz çözüm yollarıyla birlikte giderebilmişsinizdir. Eğer denediğiniz hiçbir yöntem sorunu çözmediyse kullanıcı tarafından çözülemeyecek bir durumla karşı karşıya olabilirsiniz. İnternet sağlayıcınızla ilgili genel bir sorun olmasa da onların müdahalesi gerekiyor olabilir.