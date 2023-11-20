Spider-Man oyunlarının geliştiricisi Insomniac'ın 2021'de duyurduğu Wolverine hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. İddiaya göre oyun, 2025'te piyasaya sürülecek ve Spider-Man'den daha karanlık bir yapım olacak.

Sony, bünyesinde faaliyet gösteren geliştirici Insomniac Games, şu ana kadar üç oyununu gördüğümüz Marvel’s Spider-Man serisiyle PlayStation tarafında büyük bir başarı yakalamıştı. Şirket, 2021'de de hayranları çok heyecanlandıran bir duyuru yapmıştı. Bu duyuru, çok sevilen Marvel karakteri Wolverine'den esinlenen bir oyundu.

Wolverine oyunu hakkında duyuruda gösterilen kısa bir teaser ve küçük sızıntılar dışında iki yılı aşkın süredir pek bir gelişme görmedik. Bekleyenlerin sabrı taşmaya başlamışken bugün yapım hakkında bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Sızıntı, oyunun çıkış tarihi ve içeriğiyle ilgili bilgiler içeriyor.

Wolverine, iddiaya göre 2025’te çıkacak ve Spider-Man oyunlarından çok daha “karanlık” olacak

Oyunlar hakkındaki sızıntılarıyla bilinen DanielRPK’nin aktardığına göre Insomniac, Wolverine’i 2025 yılında beklendiği gibi PlayStation 5’e özel bir oyun olarak çıkaracak. Bu da iddia doğruysa oyunun ilk duyurulduktan dört yıl sonra piyasaya sürüleceği anlamına geliyor.

Ayrıca sızıntı da oyunun detayları hakkında da bilgiler var. Buna göre Wolverine, Spider-Man oyunlarına kıyasa çok daha karanlık bir atmosferde geçecek ve daha fazla şiddet içerecek. Karakterin çizgi romanlar ve filmlerdeki hâlini düşündüğümüzde bu durum pek şaşırtıcı değil. Son olarak Marvel’ın X-Men hikâyelerinde gördüğümüz kurgusal adası Madripoor’un da oyunda yer alacağı söyleniyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgiler ise şunlardı:

Bu yılın başlarında çıkan sızıntılarda ise oyun için önümüzdeki yıl veya 2025’in hedeflendiği söylenmişti. Yeni bilgiler de şirketin 2025’e yönelmiş olabileceğini ortaya koydu. Ayrıca daha önceki bilgilerde oyunun yetişkinlere yönelik olacağı ve hikâyenin Wolverine'in X-Men’e katılmasından önce geçeceği iddia edilmişti.

Spider-Man oyunlarıyla aynı evrende geçecek Wolverine hakkında tüm bildiklerimiz bu kadar. Insomniac’tan resmî bilgiler veya bir fragman geldiğinde iddiaların doğru çıkıp çıkmayacağını göreceğiz.

Wolverine'in ilk teaser'ı: